Festival di Sanremo finito ma ancora gossip a non finire su Fedez. Non c’è pace per il rapper, uno dei big più chiacchierati della kermesse che si è conclusa solo pochi giorni fa con la vittoria di Olly e il suo quarto posto con il brano ‘Battito’. Una rinascita artistica, visto che subito dopo il Festival ha annunciato il ritorno in concerto. Lo farà nella ‘sua’ casa, l’Unipol Forum Assago di Milano.

L’evento si terrà il 19 settembre 2025: “È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto”, ha scritto nel lungo post. E poi: “È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa – fa sapere Fedez, per la gioia dei suoi numerosi fan – Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio”.

Fedez beccato in discoteca: “Bacio con lei”

Ma ora, musica a parte, dopo il caos mediatico post divorzio, dopo lo scandalo lanciato da Fabrizio Corona sui presunti tradimenti e dopo le polemiche sanremesi sembrerebbe proprio che Fedez sia tornato in pista con una nuova fiamma o forse solo un flirt.

Tornare in pista in tutti i sensi perché il cantante di ‘Battito’ è stato pizzicato in una nota discoteca di Milano, il Volt Club, mentre baciava appassionatamente una misteriosa ragazza di cui tutti, oggi, si stanno chiedendo l’identità. Dalle foto arrivate a Deianira Marzano si vede solo che è una giovane ragazza mora.

L’esperta di gossip ha pubblicato il video del bacio che le è stato inviato da chi era presente alla serata. Un bacio lungo e passionale che ora ha però riacceso il gossip sul rapper. Anche se non si ha certezza, molti sostengono che la ragazza in questione sia Matilde Caru, nome già uscito qualche tempo fa tra i rumor. Classe 2005, Matilde era stata già avvistata con Fedez lo scorso autunno: sarà lei la ragazza del bacio?