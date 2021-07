Gaia Zorzi è la sorella di Tommaso Zorzi: l’influencer milanese vincitore del Grande Fratello Vip. Si è fatta conoscere per le sue incursioni nella casa più spiata d’Italia per fare delle sorprese al fratello. Il suo modo di fare, oltre ad aver rapito l’attenzione del pubblico, ha catalizzato l’interesse di Alfonso Signorini, conduttore del reality. Più volte il giornalista ha fatto sapere d volere la ragazza all’interno del reality. Ma lei non sembra, al momento, interessata alla proposta.

Di recente ha fatto coming out rivelando di essere bisessuale: per farlo ha scelto Twitter commentando ironicamente un tweet di Pierpaolo Pretelli che, rispondendo alla fidanzata Giulia Salemi in merito al loro incontro a Milano, ha risposto: “Only Potatoes!”. Gaia, fortemente voluta da Alfonso Signorini nel cast della prossima edizione del GF Vip, ha rivelato, scrivendo in inglese: “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale”.

Prima della sua rivelazione neanche i suoi familiari sapevano che fosse bisessuale. Compreso Tommaso Zorzi che ha appreso la notizia sui social: “E lo scopro da Twitter?”. Poi subito aggiunge: “Felice per te, prendi il meglio da entrambi i mondi”. Gaia è sempre stata accanto al fratello e lo ha sempre difeso: “Quando leggo certe cose mi sento obbligata a difenderlo. Siamo stati da sempre molto legati e già quando andavamo a scuola e lo prendevano in giro mi sono sempre sentita chiamata in causa – ha spiegato la ragazza recentemente – Il primo dito medio l’ho fatto ad un ragazzo sul pulmino che prendeva in giro Tommy perché era gay. Mi sono sempre sentita in dovere di difenderlo. E anche lui quando ho bisogno c’è sempre per me”.





Adesso Gaia Zorzi sfrutta le Stories di Instagram per comunicare a tutti i suoi follower la sua positività al Covid. “Piccolo update, durante questo weekend sono risultata positiva al Covid” ha raccontato la 23enne, quindi ha proseguito dicendo di avere almeno altri dieci giorni di quarantena assicurati. Insomma dovrà stare per un po’ di tempo lontano da amici e familiari. Quindi ha chiesto ai suoi numerosi followers suggerimenti su cosa fare o vedere durante questa forzata quarantena.

Gaia Zorzi ha poi lanciato un importante messaggio. “Se siete anche voi stati in contatto con una persona risultata positiva mettetevi subito in isolamento”. Nonostante il momento che sta vivendo, la sorella di Tommaso Zorzi ha detto di essere contenta perché appena appreso della positività della persona con cui era stata a contatto, si è rimossa subito da qualsiasi situazione. Non ci sono stati incontri con la mamma Amanda Frassinetti, né con amici. “Felicissima di non averlo passato a nessuno, questa è la mia piccola vittoria” queste le parole con cui Gaia ha concluso la sua Instagram Stories.