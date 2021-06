Momento molto negativo per il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo. Il diretto interessato ha voluto rendere partecipi i suoi follower di Instagram di un avvenimento spiacevole, verificatosi nella mattinata di mercoledì 9 giugno. Ha anche pubblicato un’immagine eloquente, che fa capire cosa sia accaduto. Siamo certi che in poche ore tantissimi fan gli avranno scritto in privato per manifestare il massimo della loro solidarietà per un brutto gesto perpetrato nei suoi confronti.

Gabriele Costanzo è legatissimo ai genitori, in particolare a mamma Maria, con la quale si confronta ogni giorno, non solo in quanto mamma, ma anche in quanto collega, visto che lui lavora nella redazione di C’è Posta per te e Uomini e donne, programmi di successo targati e ideati dalla De Filippi. E il nuovo equilibrio tra mamma e figlio è siglato anche dal fatto che Gabriele è da poco andato a convivere con la fidanzata (Francesca Quattrini, 23 anni). Ora questo episodio da dimenticare completamente.

Gabriele Costanzo ha quindi denunciato sul noto social network di essere rimasto vittima di un furto. Ignoti sono riusciti a scassinare la sua autovettura, come si può evincere dalla foto postata online dal figlio di Maria. Si è dunque recato nel posto dove aveva parcheggiato la sua vettura e si è accorto di questo atto criminale. Ha semplicemente scritto nella didascalia: “Il buongiorno si vede dal mattino”, utilizzando dunque dell’ironia per commentare questo triste fatto che gli ha rovinato la giornata.





Nella sua storia Instagram si possono dunque vedere i danni causati dai ladri. Hanno aperto l’auto di Gabriele Costanzo e hanno portato via la parte dello schermo e quella che favorisce l’ascolto della radio. Presumibilmente, anche se non ha aggiunto altri particolari sulla vicenda, ha presentato la denuncia alle forze dell’ordine nella speranza di rintracciare i malviventi. Un furto che inevitabilmente gli ha creato problematiche non solo economiche ma anche di natura affettiva, tenendoci tanto al mezzo.

Gabriele Costanzo è nato nella capitale Roma nel 1991 e ha vissuto all’interno di un orfanotrofio durante il suo periodo da bambino. A 13 anni è stato poi adottato da Maria De Filippi e da Maurizio Costanzo. Lui lavora dunque nei programmi dei genitori, dopo il conseguimento del diploma è entrato a far parte della società di produzione al 50% della mamma, la ‘Fascino Spa’.