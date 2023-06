Ieri per l’ultimo saluto di Silvio Berlusconi c‘era un Duomo di Milano gremito e una piazza colma di gente per rendere omaggio all’ex premier, leader di Forza Italia, imprenditore e presidente del Milan morto lunedì all’età di 86 anni. Lunghissimo applauso anche delle personalità presenti all’interno del Duomo tra capi di Stato, governo, esponenti delle istituzioni nazionali ed europee, personaggi del mondo della televisione che proprio Berlusconi ha lanciato.

Un Duomo gremito di gente: amici di una vita, colleghi, avversari politici e ovviamente la famiglia. Una volta arrivati nella cattedrale, i familiari dell’ex premier hanno preso posto nelle prime file alla destra dell’altare del Duomo, compresa l’attuale compagna e l’ex moglie Veronica Lario. Al lato opposto le autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, come da cerimoniale, è stato l’ultimo ad entrare in Duomo per le esequie.

In lacrime i figli, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina, che al termine della cerimonia si è allontanata tenuta per mano da Marina, primogenita di Berlusconi. I figli dell’ex premier hanno assistito all’uscita del feretro in lacrime, mentre la compagna Marta Fascina ha lanciato baci alla bara per un ultimo saluto. Tra i tanti commenti social, non sono passati inosservati quelli su Luigi, l’ultimo figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

Sui social c’è stato un vero e proprio bombardamento di commenti sul suo aspetto fisico e il suo look, composto da un completo grigio taglio sartoriale e camicia bianca. Sempre lontano dalle telecamere, Luigi Berlusconi è sposato con Federica Fumagalli con la quale ha due figli: Emanuele Silvio nel 2021 e Tommaso Fabio, nell’ottobre del 2022, il famoso diciassettesimo nipotino di Silvio Berlusconi.

Il paese reale, nutrito a GFVIP, che adesso sui social si sofferma su "quant'è bono Luigi Berlusconi" (sic) merita solo l'asteroide. Altro che Scuola Holden. #luigiberlusconi #Italia #fulvioabbate @tusselpuff — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) June 15, 2023

Dopo la marea di commenti sull’aspetto fisico di Luigi Berlusconi, lo scrittore Fulvio Abbate è intervenuto su Twitter con un commento al vetriolo. “Il paese reale, nutrito a GfVip, che adesso sui social si sofferma su “quant’è bono Luigi Berlusconi” (sic) merita solo l’asteroide. Altro che Scuola Holde”», ha scritto. Ma le critiche sono arrivate anche al suo indirizzo, visto che lo scrittore è stato un ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Disse colui che parteciò al GfVip“, ha infatti scritto un utente, al quale Abate ha risposto:”«Io posso permettermi di ciò che voi analfabeti mai”.