“Senza parole”. Francesco Totti e la figlia Isabel, la sorpresa più bella

Nonostante la burrascosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra che i due riescano a mettere da parte i diverbi quando si tratta dei loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel. In seguito alla decisione del tribunale, infatti, i figli restano affidati in modo condiviso ad entrambi. Proprio qualche ora fa, i fan dell’ex capitano romano, sono rimasti piacevolmente colpiti da una sorpresa avvenuta parte della figlia più piccola.

Francesco Totti, nella giornata del 25 aprile, si trovava ad Ostia, nella sua scuola calcio. Il famoso calciatore stava assistendo ad una partita dei suoi ragazzi, che hanno tra l’altro vinto e ricevuto da lui svariati complimenti. Il momento più emozionante, che è stato immortalato, è avvenuto grazie ad una sorpresa che gli è stata fatta da parte della figlia Isabel, terzogenita, che è stata ospite d’onore sugli spalti.

Francesco Totti e la dolce sorpresa della figlia Isabel

Questa separazione tra Ilary e Francesco Totti porta spesso i figli ad essere lontani dal padre. Nonostante ciò, Isabel e Francesco continuano a mantenere un ottimo rapporto. La piccola, che ha solo 7 anni, dopo la fine del match ha raggiunto il papà in campo facendogli una sorpresa ed abbracciandolo. Totti ha tra l’altro voluto condividere questo tenerissimo momento nelle sue storie Instagram, pubblicando la foto in cui lui e la figlia si guardano intensamente con la descrizione ‘Senza parole‘ e due cuori rossi.

Francesco Totti pubblica davvero di frequente, sui suoi social network, foto in cui si mostra in compagnia dei figli ed in particolare con la più piccola di casa. In più occasioni ha definito Isabel la ‘luce dei suoi occhi’, scrivendole dediche d’amore per ogni compleanno, con descrizioni come: “Il tuo sguardo è il mio”. E ancora: “Siamo una cosa sola“. In queste ultime ore un ennesimo gesto da parte dell’ex calciatore di Roma ha fatto commuovere i suoi follower.

Ricordiamo che oltre all’affidamento condiviso, durante la separazione, il tribunale ha stabilito che la villa all’Eur è assegnata alla showgirl Ilary Blasi e la cifra di mantenimento per i tre figli prevede un assegno di 12. 500 euro. Ancora nessuna decisione per la questione riguardante i Rolex di Francesco Totti, il quale dichiara che li siano stati sottratti dall’ex moglie.