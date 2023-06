Francesco Totti, le ultime mosse social non passano inosservate. E danno da pensare agli esperti di cronaca rosa. No, non c’entra Noemi Bocchi, la compagna da cui è diventato inseparabile dopo l’annuncio della separazione con Ilary Blasi. Anzi, è proprio questo il problema. Non è sfuggito l’interesse dell’ex calciatore, manifestato con dei like poi rimossi, nei confronti di una protagonista di Amici di Maria De Filippi. Cancellati troppo tardi: gli screen sono stati fatti.

Tra le Storie di Deianira Marzano, esperta di gossip attivissima sui social, ecco il famoso like a una delle ultime foto della professionista della scuola più famosa della tv. Che tra l’altro è impegnata. “Totti è 4 giorni che mette like a tutte le sue foto”, ha scritto sotto la napoletana facendo notare quindi come la cosa sia reiterata. Stiamo parlando di Francesca Tocca, la ballerina di Amici legata al prof Raimondo Todaro.

Francesco Totti, i like sospetti alla ballerina di Amici

Come si diceva, ora di quei like non c’è più traccia. Like che per la cronaca sono stati lasciati anche da Raimondo Todaro: “Amori miei”, ha inoltre scritto qualche giorno fa il coreografo commentando uno scatto di Francesca e di sua figlia. E questo, nel frattempo, azzera ogni voce di crisi su questa coppia.

La storia di Francesca Tocca con Raimondo Todaro, dopo alcuni alti e bassi, pare aver trovato la serenità in questi ultimi tempi. Più di qualcuno, pur senza fondamento, aveva mormorato di recente che la coppia stesse passando un periodo difficile.

Ora, certo è che un like non è altro che un like. Ma tanto è bastato perché la notizia arrivasse su tutti i siti e i giornali di gossip. E il pensiero va subito anche a Noemi Bocchi: come l’avrà presa la fidanzata di Francesco Totti? Che dirà di questo apprezzamento alla ballerina di Amici? E le stesse domande valgono per Raimondo Todaro: se ne sarà accorto? Questo gesto dell’ex marito di Ilary Blasi potrebbe portare problemi alla coppia?