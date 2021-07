Anche l’estate 2021 per Francesco Totti è in famiglia. L’ex Capitano giallorosso, 44 anni, è in vacanza come sempre a Sabaudia e non manca di condividere alcuni momenti sul suo affollato profilo Instagram. Solo qualche giorno fa Francesco Totti, che ha da poco festeggiato l’anniversario di matrimonio con Ilary Blasi (“16 anni di noi” la didascalia lasciata sotto a una foto di coppia con vista romantica), ha regalato ai suoi 4 milioni e più di follower un dolcissimo ritratto con la piccola di casa.

Un post dedicato alla piccola Isabel, la sua terza figlia nata dall’amore con Ilary Blasi. “Il tuo sguardo… è il mio cuore”, ha scritto sotto facendo il vero pieno di like e complimenti. Isabel del resto è uno spettacolo e identica alla sua famosa mamma.

Francesco Totti, il nuovo look in vacanza: foto

Ma quando ha scattato quella foto dolcissima con Isabel, 5 anni, che poi è anche il suo ultimo post condiviso su Instagram, Francesco Totti aveva ancora i capelli. E che capelli: una folta chioma schiarita dal sole che ora invece non c’è più. Taglio netto per l’ex Capitano e bandiera della As Roma, come mostra tra le ultimissime Storie.





Nelle Storie di Instagram Francesco Totti appare sorridente a Sabaudia, tappa fissa della sua estate insieme alla moglie Ilary Blasi e alla famiglia, con i figli e gli amici. Ma cade subito l’occhio sulla chioma in quel breve filmato: forse per il caldo o per comodità, difatti, Francesco Totti si è rasato. E sfoggia il nuovo look mentre coccola sempre la sua Isabel, 5 anni.

Ma nel video che Francesco Totti ha ricondiviso e che mostra il risultato del “drastico” lavoro del suo parrucchiere c’è anche Cristian, il primogenito 15enne. Mamma Ilary di recente è stata in Sardegna con Michelle Hunziker e Nicola Savino, che ha condotto le “Le Iene” con Alessia Marcuzzi. La foto di gruppo ha fatto subito rumore e tanti si sono chiesti dove fosse Francesco Totti. E pronto è arrivato il suo commento: “Ciao Belli!”.