Francesco Totti e ilary Blasi, conferme e smentite. Sulla crisi della coppia si è scritto tanto. Non è ancora chiaro se i due si stiano effettivamente lasciando. Lo stesso ex calciatore, dopo la notizia della loro imminente separazione, ha dichiarato: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia.

Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione. Di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono anche stancato di dover smentire” conclude Totti. Poi, però, nel frattempo sono arrivate anche delle voci che in qualche modo rafforzano l’ipotesi della fine della loro storia. Dopo venti anni insieme e tre figli.

Dopo la smentita dell’ex capitano della Roma e la cena con moglie e figli con tanto di foto di gruppo si continua a parlare di crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ecco poi spuntare le indiscrezioni sulla nuova presunta fiamma del Pupone, Noemi Bocchi. E le parole dell’ex marito di quest’ultima, Mario Caucci: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…”.





Adesso Dagospia sgancia un’altra bomba. Si parla di Alex Nuccetelli, ex di Annalisa Mosetti, come dell’uomo che avrebbe presentato Noemi a Francesco Totti. I due si sarebbero conosciuti durante un evento, uno di quelli a cui partecipano calciatori, modelle e showgirl. Poi arriva un’altra indiscrezione: Noemi e Totti si conoscerebbero da oltre un anno. E spunta fuori anche un regalo che l’ex calciatore avrebbe fatto recapitare alla donna nel giorno di San Valentino.

Secondo Dagospia Francesco Totti avrebbe regalato a Noemi un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro frequentazione. E a questo punto c’è chi ricorda le parole pronunciate dalla mamma dell’ex giallorosso, Fiorella, subito dopo il fidanzamento del figlio con Ilary Blasi: “Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…”. E c’è anche chi fa trapelare una certa insofferenza da parte di Ilary nei confronti delle tante persone che circondano il marito, a cominciare da Vincent Candela. Secondo i bene informati la conduttrice tv non ne poteva più di certe “loro abitudini”.