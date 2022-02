Francesco Totti e Ilary Blasi, crisi dopo 20 anni di vita insieme? I pettegolezzi non fanno che inseguirsi dopo il gossip ‘bomba’ scoppiato nelle ultime ore. Dopo nuovi particolari e presunte smentite sfrecciate sui social dalla moglie del calciatore, spuntano anche le dichiarazioni dell’ex marito di Noemi, Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio, rilasciate per Il Messaggero.

Dopo il sasso lanciato da Il Corriere della Sera che aveva tirato in ballo una presunta scappatella di Ilary con un collega, ecco il nome di Noemi fare capolino nella vita di Francesco Totti: “Dicono che la crisi si sia aperta già da tempo – si legge sul Corriere della Sera – Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco Totti l’ha scoperto, o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato, ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. […] Il Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso”.

Noemi Bocchi era sta avvistata poco distante da Francesco Totti lo scorso 5 febbraio in occasione delle partita Roma – Genoa allo stadio Olmpico. Della vita privata di Noemi si sa poco solo che l’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. Sempre a quanto scrive Leggo Noemi sarebbe laureata in economia. Era con lei Totti durante una festa a Colle Oppio, e anche a cena pochi giorni fa in un noto ristorante del Torrino.





Come si è appreso su Leggo, Noemi, classe 1988, avrebbe due figli, ma nelle ultime ore si sono aggiunti nuovi tasselli oltre alla foto postata da Ilary in cui fa una linguaccia come a dire: “basta male lingue”. A rompere il silenzio sarebbe Mario Caucci, ex marito della bionda Noemi.

“Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”, rivela a Il Messaggero. “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…”, ha aggiunto Mario Caucci. “Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente”.

Poi chiosa: “Fino a oggi mai uscito questo nome. Non ne sapevo niente. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”.