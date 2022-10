Grande dolore per Francesco Totti per la morte di Francesco Valdiserri. Il decesso del giovane, figlio di due giornalisti molto conosciuti, ha commosso l’Italia intera ed è avvenuto in circostanze drammatiche. Nessuno avrebbe mai potuto neanche lontanamente immaginare che la madre e il padre potessero vivere un incubo del genere. All’improvviso il 18enne ha perso la vita, distruggendo un’intera famiglia. E l’ex capitano giallorosso ha voluto dire la sua al Corriere della Sera con parole molto toccanti.

Prima di dirvi cosa ha scritto Francesco Totti per la morte di Francesco Valdiserri, vi riferiamo qualche dettaglio sull’addio al giovane appena maggiorenne. Lui è stato investito sulla Colombo ed è morto a Roma, investito da un’auto guidata da una ragazza di 24 anni, che lo ha travolto mentre passeggiava sul marciapiede. Il terribile incidente è successo in via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Giustiniano Imperatore. La donna al volante dell’auto, una 24enne romana, si è fermata e ha prestato soccorso ma per il giovane non c’è stato niente da fare.

Francesco Totti, il messaggio dopo la morte di Francesco Valdiserri

La vittima era il figlio dei giornalisti Luca Valdiserri e Paola Di Caro e, quando si è sparsa la notizia, anche Francesco Totti ha voluto esprimere la sua vicinanza dopo la morte di Francesco Valdiserri. Attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha iniziato così il suo commosso pensiero: “Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai sa dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga”.

Poi Francesco Totti ha affermato ancora: “E quando chiamano il figlio Francesco, oggi cosa puoi dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, un dolore cosi grande non si può immaginare. Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo”. Tra l’altro ciò che è emerso sull’incidente, che ha sconvolto tutti, è ancora più agghiacciante. Infatti, l’automobilista di 24 anni è stata trovata sotto l’effetto di alcol ed è stata sottoposta ai domiciliari.

Si è invece salvato l’amico di Francesco Valdiserri, che stava passeggiando insieme alla vittima quando l’auto li ha centrati in pieno. Struggente il messaggio della madre Paola Di Caro: “Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio”.