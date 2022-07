Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione irrompe Sabrina Ferilli. Sono giorni turbolenti per l’ormai ex coppia più amata d’Italia. Lei in Tanzania, lui a Roma preso dal padel e circondato dagli avvocati che lavorano ad una faticosa divisione dei beni. Una separazione, come ha spiegato Totti, dolorosa ufficializzata 5 mesi dopo l’addio che avevano smentito con forza. Ad Ilary erano stati attribuiti numerosi flirt, tra cui quello con l’ex ballerino di Amici Alessio La Padula che aveva negato tutto sui social. Nei giorni scorsi il danzatore classe 1996 era letteralmente sbottato su Instagram.



Aveva postato una foto in cui fa il dito medio e commentato così: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”. Prima dell’ex ballerino di Amici l’ex moglie di Francesco Totti era sta avvicinata all’attore romano Luca Marinelli, famoso per la mini serie Rai su Fabrizio De André e ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ dei Manetti bros. L’attore non aveva mai confermato i rumors, ancor meno Ilary che anzi, qualche mese fa, ospite a Verissimo aveva definito i pettegolezzi sul conto suo e di Francesco come bufale.





Francesco Totti e Sabrina Ferilli, l’attrice ‘sostiene’ l’ex 10 della Roma



Proprio su Marinelli in quell’occasione aveva specificato di non conoscerlo nemmeno. Se è ancora misteriosa la presunta nuova fiamma della conduttrice, quella dell’ex capitano della Roma sembra quasi certa: sempre Noemi Bocchi. “Tifosissima della Roma, laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, di lavoro flower designer, appassionata di padel (come Totti), la 34enne è in via di separazione da Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10 anni”, si legge sul Messaggero. (Leggi anche “Ho detto sì”. Fiori d’arancio per la coppia vip, la cerimonia su un’isola da sogno)



E ancora: “Curatissima nel look, tra borse e scarpe griffate, in giro si vede sempre di meno. Anche se non rinuncia alle passeggiate con il figlio in monopattino vicino casa”. In attesa che la verità venga a galla a dire la sua ci ha pensato Sabrina Ferilli. Stamani l’attrice ha pubblicato una vecchia clip in cui si immortala a letto con Francesco Totti e gli domanda: “Faresti uno spogliarello per me?”. Lui, con fare incerto, risponde: “Dipende”.



Le immagini risalgono al 2016, a quando cioè l’attrice aveva ospitato il calciatore nello show House Party, ma la vera domanda è: qual è il sottotesto della (ri)condivisione? In molti hanno visto un appoggio a Totti in questo duro momento.

