Si continua a parlare senza sosta di Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la separazione che ha scombussolato l’estate 2022 e i mesi a seguire. La conduttrice televisiva e l’ex calciatore della Roma sono andati avanti e si sono rifatti una vita rispettivamente con Bastian Muller e Noemi Bocchi, ma inevitabilmente il loro rapporto non si può ritenerlo concluso al 100%. Hanno dei figli insieme e devono inoltre necessariamente trovare una soluzione per mettere fine definitivamente alla loro unione matrimoniale.

Ed ecco che è successo quindi qualcosa di segreto, che doveva essere tenuto nascosto a tutti, ma che è ugualmente uscito a galla. Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati protagonisti di un gesto sorprendente, rivelato dai siti Gazzetta.it e Il Messaggero. C’è stato il massimo riserbo da entrambe le parti, che hanno anche contattato i loro avvocati. Nonostante questa riservatezza, qualche notizia è stata diffusa e ora si aspettano altre novità importanti per rendere più sereno il loro cammino personale.

Leggi anche: “Nel mio letto no…”. Francesco Totti, l’ultima scoperta su Ilary Blasi. E le conseguenze





Ilary Blasi e Francesco Totti verso separazione, cosa hanno fatto di nascosto

Nessuno si attendeva questo comportamento inatteso di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma per provare ad accelerare i tempi sulla separazione hanno preso una decisione sicuramente di comune accordo con i legali. C’è stato un faccia a faccia a sorpresa, che nessun organo di informazione era riuscito ad anticipare. Pare che l’incontro abbia avuto luogo al tribunale civile della città di Roma e ha avuto una durata abbastanza lunga. Un modo per provare ad avvicinare le parti, che sembravano essere sempre più distanti.

Stando a quanto scritto da Gazzetta.it e Il Messaggero, Totti e Ilary si sarebbero visti dalle ore 17.30 alle 22, quindi per oltre 4 ore di fila. Non c’era la volontà di far arrivare la stampa, quindi hanno scelto un orario tranquillo dove erano presenti unicamente gli uscieri del tribunale. Ma non si è ancora scoperto nulla su ciò che si sono detti e soprattutto se siano davvero stati raggiunti dei compromessi o degli accordi, che possano semplificare la procedura di separazione. Staremo a vedere nei prossimi giorni.

Presumibilmente c’è tanta voglia di chiudere il cerchio sulla separazione per il bene dei loro figli e anche per godersi sempre di più le nuove relazioni sentimentali con Bastian e Noemi. La speranza dei fan è che la questione sarà risolta nel più breve tempo possibile.