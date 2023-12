Francesco Totti e Ilary Blasi, il colpo di scena natalizio. Nessuno di certo, sopratutto dopo l’uscita del documentario della conduttrice tv, si sarebbe aspettato un gesto del genere da parte dell’ex Capitano della Roma. Eppure è successo qualcosa durante queste vacanze natalizie 2023 che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Si tratta di un gesto che agli occhi di molti potrebbe sembrare di poco conto, tuttavia per alcuni è invece un piccolo passo verso la rappacificazione. Ma andiamo con ordine.

Tutto è successo dopo una foto pubblicata da Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’. Il ristoratore ha postato una foto un cui si ritrae Ilary Blasi in compagnia di alcune amiche, tra cui l’attrice Michela Quattrociocche. Poco dopo aver pubblicato il post, l’uomo ha ricevuto tantissimi like e apprezzamenti e udite udite, anche quello di Francesco Totti.





Proprio così, per la prima volta dalla clamorosa separazione dei due, Totti ha messo “mi piace” ad una foto di Ilary Blasi. Chiaramente il mondo del gossip è esploso in pochi istanti e la notizia è rimbalzata di redazione in redazione, finendo sulle copertine online di molte testate. Ma cosa è successo davvero? E soprattutto, perché? Partendo dal presupposto che possono saperlo solo i diretti interessati, sembra evidente che quella di Francesco Totti è stata soltanto una svista.

L’uomo infatti ha poco dopo rimosso la reazione alla foto. E mentre molti vedono il gesto come un segnale per ristabilire relazioni civili. Altri, sopratutto dopo la scomparsa improvvisa del like da parte dell’ex calciatore suggeriscono un’interpretazione meno ottimistica della situazione. Ora però tutti si chiedono: perché Francesco Totti ha inizialmente messo il “Mi piace” e poi ha fatto marcia indietro?

Una possibilità triste, ma plausibile, è che ci sia stato un fraintendimento da parte del giocatore della Roma. L’ipotesi che sembra più probabile è che l’uomo non abbia notato la presenza dell’ex moglie nella stessa foto e che d’istino abbia messo il like all’amico. Eppure in molti sognano una piccola riconciliazione. E chissà, magari potrebbe essere davvero così.

