Il caso del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco dopo la pubblicazione su Netflix del docu-film Unica, in cui la conduttrice Mediaset parla a cuore aperto della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma. Ilary Blasi durante l’intervista si è aperta totalmente sulla sua vita e ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata la fine del suo matrimonio, dal quale sono nati tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

Dopo la pubblicazione del documentario di Netflix in tanti sono intervenuti per commentare le parole della conduttrice Mediaset. Tra questi anche Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici di Francesco Totti. L’ex marito di Antonella Mosetti ha parlato dell’ex campione ma anche della conduttrice Mediaset. “Fino a poco tempo fa lui era un menefreghista nei confronti della moglie, adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma” ha detto Nuccetelli.

“Io credo che siano elementi sintomatici di un uomo che voglia salvare il matrimonio, ma non con le parole bensì con i fatti”, ha detto riferendosi a quando Ilary ha detto di essere stata messa alle strette dal marito: “Scegli o me o il lavoro e non vedere più Alessia Solidani”.

“Se io devo farmi gli affari miei, non voglio mia moglie vicino. Se io voglio farmi un’altra vita, non voglio mia moglie vicino. Lei poi parla di un periodo antecedente l’innamoramento con un’altra donna. Lui ha cercato di comunque di recuperare il matrimonio fino alla fine, non con le chiacchiere ma con i fatti. Francesco è sempre stato molto innamorato della moglie”, ha detto ancora Alex Nuccetelli, che poi ha parlato delle voci che giravano su Ilary Blasi e sui presunti tradimenti compiuti da lei.

“Se parliamo di ciò che viene detto e viene scritto nel chiacchiericcio mondano della città credo che non ne scappi neanche lei – dichiara – Si è parlato di tradimenti con ballerini, coreografi, produttori, autori, parrucchieri, ma io non voglio credere assolutamente che Ilary si sia comportata in questo modo. – ha voluto chiarire Alex Nuccetelli – Per uno come Francesco nascondersi è ancora più difficile, cioè se avesse fatto tante di queste cose come vengono additate si sarebbe saputo”.