Una notizia clamorosa ha travolto Ilary Blasi nelle scorse ore. Infatti, ci sarebbe una grossa novità per lei e Bastian Muller, visto che si parla del fatto che sia incinta, sebbene i diretti interessati non abbiano detto nulla ufficialmente. Ma c’è chi è sicuro di questa informazione e ha deciso di renderla pubblica. A questo punto potremmo aspettarci anche qualche reazione ufficiale da parte della conduttrice, protagonista nell’ultimo periodo col suo documentario Unica su Netflix.

A proposito di Ilary Blasi, prima di dirvi tutto su di lei e Bastian, nei giorni scorsi si è parlato dei presunti tradimenti della donna nei confronti dell’ex marito Totti. Alex Nuccetelli ha detto che “se parliamo di ciò che viene detto e viene scritto nel chiacchiericcio mondano della città credo che non ne scappi neanche lei – dichiara – Si è parlato di tradimenti con ballerini, coreografi, produttori, autori, parrucchieri, ma io non voglio credere assolutamente che Ilary si sia comportata in questo modo”.

Ilary Blasi e Bastian, notizia clamorosa in arrivo? Cosa si è saputo

Nonostante da parte di Ilary Blasi e Bastian non siano arrivati commenti, i fan vogliono adesso sapere tutto su queste indiscrezioni uscite sul conto della coppia. Non stiamo parlando di una notizia negativa, anzi, per loro si tratterebbe di una svolta importantissima, dato che arriverebbe un bebè. Il loro rapporto potrebbe giunto ad un punto molto significativo, quindi se tutto questo fosse vero, potremmo attenderci un annuncio in grande stile nei prossimi giorni.

L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Ilary, infatti secondo questa utente la conduttrice sarebbe incinta di Bastian: “Deia, buondì. Ilary Blasi è incinta! Fonti sicurissime me lo hanno confermato. Mi è stato rilasciato un commento poco fa sulla mia fanpage. Che però poi l’utente ha eliminato. Comunque il dubbio è venuto anche a me, la Blasi non ha sciato durante tutta la vacanza“. E l’esperta di gossip ha dato la sua opinione.

Deianira sembra essere decisamente sorpresa da questa voce ed è convinta che non sia proprio la verità: “Ma oggi vedete gravidanze ovunque…ma non penso proprio“. Non resta che aspettare l’eventuale reazione di Ilary.