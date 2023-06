Francesco Totti non poteva mancare a Budapest. L’ex Capitano della Roma è volato nella capitale ungherese per assistere all’evento più importante di questa stagione calcistica che si è conclusa con la vittoria del Napoli: la finale di Europa League che ha visto i giallorossi scontrarsi con i colleghi del Siviglia. “La partita più lunga della storia” s’è detto prima che l’arbitro fischiasse la fine dei tempi supplementari e desse il via ai rigori. Rigori da cui purtroppo la sua Roma è uscita sconfitta. E il Siviglia ha festeggiato la vittoria con la coppa.

Per sostenere la sua squadra del cuore Francesco Totti non è partito da solo. C’erano tanti volti noti allo stadio di Budapest oltre a migliaia e migliaia di tifosi ma accanto all’ex marito di Ilary Blasi, che è stato inquadrato più volte durante il match che si è tenuto mercoledì 31 maggio 2023, l’ormai inseparabile compagna, Noemi Bocchi, e anche il figlio primogenito che sta seguendo le sue orme: Cristian. 17 anni, gioca infatti nelle giovanili della squadra giallorossa.

Leggi anche: “Con quella dell’Isola dei Famosi”. Il gossip bomba su Francesco Totti: “Bellissima, la vedete in tv”





Francesco Totti, “lei non c’è”: colpa di Noemi Bocchi?

Ma non è sfuggita l’assenza della secondogenita di Francesco Totti e Ilart Blasi, Chanel. Anche quest’ultima è tifosissima ma ha preferito rimanere a casa. Mentre la telecamera inquadrava il padre, la nuova fiamma e il fratello sugli spalti a Budapest, lei seguiva la partita dai maxi schermi allestiti allo stadio Olimpico, come si vede nelle sue storie Instagram.

Forse è rimasta a Roma per seguire il match col fidanzato, Cristian Babalus? O forse perché come sostengono tanti non le andrebbe a genio la nuova compagna del papà? Da qualche tempo, in effetti, Chanel non si vede con la coppia almeno pubblicamente, mentre è spesso in compagnia della madre e del suo Bastian Muller.

Naturalmente non c’è alcuna certezza di questa presunta maretta con Noemi Bocchi ma è un po’ che se parla. Anche poche settimane fa, per il suo compleanno, Chanel Totti aveva risposto ai dolci auguri di mamma Ilary con quella che da molti è stata interpretata come una frecciatina alla fidanzata di Francesco Totti: “L’unica per me, ti amo con tutta me”, aveva scritto alla madre.