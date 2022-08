Francesco Totti e Noemi Bocchi, stavolta a parlare è un pretendente deluso. Dichiarazioni che arrivano mentre rimbalza un gossip pesante sulla ancora presunta (visto che da parte di entrambi non ci sono conferme) coppia che vorrebbero lei incinta. Un gossip ripreso dal Corriere della Sera che scrive come: “Tutti parlano di lei, l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, seppur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino. Nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès, mostrino una pancia che più piatta non si può”.



Una voce che sembra quindi piuttosto vuota. Al contrario del presunto accordo che le parti avrebbero sull’uscita allo scoperto della loro relazione. Secondo il Messaggero la storia sarà ufficializzata solo quando l’ex capitano della Roma avrà risolto le questioni legali sulla separazione. Una strada tutta in salita considerando che pare la pratica per dividere l’immenso patrimonio non è ancora iniziata.





Francesco Totti e Noemi Bocchi, parla l’ex GF Vip Tommaso Eletti



Ci sono ben sette società, tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro, le cui azioni sono intestate non solo a Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche ai loro parenti. Ci sono poi gli immobili: una mega villa da 1500 metri quadri e 36 stanze, la casa a Sabaudia, l’appartamento a Casal Palocco. Infine i guadagni di entrambi ammonterebbero a 100 milioni di euro. (Leggi anche “Basta!”. Francesco Totti, il vaso è colmo: ora è pronto a dare la sua versione)



Intanto di Noemi Bocchi parla l’ex Temptation Island e GF Vip Tommaso Eletti che racconta di aver provato a sedurre la bella romana. “Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce”.



“Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”. Tommaso Eletti non si è fermato qui. Ha usato parole al miele per la Bocchi: “è una ragazza molto in gamba. Non mi sembra proprio una mangiauomini, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti”.

