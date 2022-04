Le nuvole in casa di Francesco Totti sembrano essersi definitivamente dissolte. A mettere la parola fine sul gossip e le voci una separazione imminente della coppia ci ha pensato Ilary Blasi. Lo aveva fatto dalle colonne del settimanale Chi. “Ho letto… Perché quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi – ha spiegato -. E, francamente, non abbiamo capito perché sono state dette e scritte. In 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere”.



“Perché? – si chiede indignata -. Ma perché con Francesco Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”. A lanciare l’indiscrezione su una separazione imminente e una nuova presunta fiamma nella vita dell’ex capitano della Roma era stato Dagospia.







Dagospia che era stato smentito da Francesco Totti in persona: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Ora, dopo un mese nell’occhio del ciclone, per la famiglia è di nuovo tempo di tranquillità.



A dimostrarlo è ancora una volta Francesco Totti che, poche ore fa, ha pubblicato un post nel quale è insieme alla figlia Chanel, che tra poco compirà 15 anni. Nel dettaglio si vede l’ex capitano della Roma che, sulle note di ‘Non avere paura’ di Tommaso Paradiso è nel letto con la figlia mentre mamma Ilary è impegnata a Milano con l’Isola dei Famosi.



Francesco Totti e Chanel si scambiano un po’ di coccole prima di addormentarsi. Non è la prima volta che padre e figlia si vedono insieme sui social. Tra loro c’è un rapporto di grande complicità: spesso l’ex numero dieci giallorosso l’affianca nei video su TikTok e in casa non le fa mancare la sua spalla per fare qualche scherzo al fratello più grande.

