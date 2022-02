Francesco Totti ha smentito la crisi con Ilary Blasi. A circa 40 ore dal terremoto su una delle coppie più salde e longeve del mondo dello spettacolo, con tanto di fuga di nomi della presunta nuova fiamma di lui, l’ex Capitano della Roma affida a una Storia Instagram poche ma efficaci parole.

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – ha esordito Francesco Totti nella serata di martedì 22 febbraio 2022 – Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Francesco Totti, marca e prezzo della felpa col codice fiscale

Poco dopo i video di Francesco Totti, Ilary ha pubblicato sul suo Instagram una Storia in cui si vede tutta la famiglia a cena in un noto ristorante della Capitale, che a sua volta ha condiviso una scatto con l’ex calciatore, la conduttrice, Cristian, Isabel e Chanel. Dunque il tanto sperato commento sui rumor di questi giorni è arrivato: nessuna crisi.





Ma c’è un dettaglio che ha fatto impazzire il pubblico social: dove si trova la felpa col codice fiscale indossata da Francesco Totti? Il marchio, si legge su Il Fatto Quotidiano è “In case you didn’t know who I am” (Nel caso non sapeste chi sono) ed è ricamato anche sul cappuccio della felpa. È un brand romano che personalizza capi di abbigliamento, non soltanto col codice fiscale.

Tommaso Zorzi – e non è l’unico vip ad averne una – per esempio ne ha una con su scritto “Ask your boyfriend”, “Chiedi al tuo fidanzato”. Francesco Totti l’aveva già sfoggiata in altre occasioni (in versione nera nel promo della serie ‘Speravo de morì prima’) e per acquistarla basterà scrivere al brand su Instagram. Anche per sapere il prezzo che non è specificato in rete. Ma usata si trova a una cifra compresa tra i 40 e i 70 euro.