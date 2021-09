Adesso non ci sono dubbi e c’è la prova inconfutabile a confermare che sono ancora una coppia. Sui due vip si era detto di tutto e di più, ma ora è stata lei con una storia pubblicata sul social network Instagram a smentire tutte le brutte voci sul loro conto. Non c’è stata dunque alcun allontanamento tra i due fidanzati, che sono più felici che mai. Nello scatto in questione sono intenti a baciarsi in maniera appassionata, quindi non c’è assolutamente modo di pensare che la relazione sia in crisi.

Il settimanale ‘Chi’ aveva invece stroncato la loro storia d’amore: “Lui torna single. La relazione è davvero finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma”. Cosa che però non è stata confermata dai diretti interessati, che già in un primo momento avevano respinto queste indiscrezioni. Adesso la ragazza ha voluto chiudere ogni tipo di discorso e si è immortalata insieme al suo bellissimo partner. La storia continua.

La giovane si è quindi mostrata assieme alla sua dolce metà e l’ha baciato con passione. A corredo della meravigliosa istantanea ha anche scritto: “Amore”. A testimonianza del fatto che non c’è alcuna problematica amorosa. Difficile sapere se abbiano davvero avuto dei momenti di difficoltà, ma ora una cosa è certa: anche se dovessero esserci state delle incomprensioni nel recente passato, sono state superate alla grande. E sono pronti a proseguire questa relazione, che dura ormai da più di due anni.





I protagonisti di questa vicenda sono Francesco Monte e la sua fidanzata Isabella De Candia. Quest’ultima ha aggiunto anche un bellissimo cuore, dedicato a Francesco Monte, e ha anche pubblicato un hashtag #mmo. Non è dato sapere cosa significhi esattamente, anche se indubbiamente riguarda qualche aspetto privato della coppia. I fan del modello ed ex gieffino di Taranto sono al settimo cielo. I due hanno un grandissimo feeling e due anni dopo sembrano sempre più innamorati.

Intanto, secondo quanto riportato da diversi utenti Francesco Monte, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e oggi cantante, ha smesso di seguire il profilo Instagram di Aurora Ramazzotti. Il motivo? Beh, a quanto pare c’entrano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alla base della decisione ci sarebbe il comportamento di Aurora che, in vacanza con il fidanzato Goffredo, ha incontrato proprio Giulia e Pierpaolo a Mykonos.