“Dopo due anni…”. Francesco Monte e la fidanzata Isabella, il gossip di fine estate è servito

“Ci sono stati momenti in cui mi fermavo, persino quando ero in macchina. Quasi tutti i giorni avevo queste crisi molto forti. Mi sentivo soffocare e in quel momento mi sono detto basta. Averlo accettato mi ha aiutato e da quell’istante non ho più sofferto d’ansia. Ne sono uscito da un anno e mezzo“. Così Francesco Monte aveva raccontato ai microfoni di Verissimo.

Bellissimo e famoso, Francesco Monte deve la sua fama a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il suo trono è stato uno dei più appassionanti per il pubblico del dating show di Canale 5 e alla fine dell’esperienza scelse Teresanna Pugliese. Finita la storia con la corteggiatrice, Francesco Monte si fidanza con Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, ma anche questa storia naufraga.

Francesco Monte e la fidanzata Isabella De Candia: la decisione dopo 2 anni

L’ex tronista viene infatti lasciato in diretta durante il Grande Fratello Vip, dove Cecilia aveva iniziato a frequentare Ignazio Moser, suo attuale compagno. Dopo l’addio in televisione Francesco Monte si è dedicato al lavoro e ha conquistato anche il pubblico di Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove mostra la sua dote da cantante, cosa che poi sfrutterà per pubblicare un singolo con Lee Ryan, ex componente della boy band Blue.





Dopo il fidanzamento con Giulia Salemi, conosciuta durante il Grande Fratello Vip, Francesco Monte ha deciso di vivere la sua vita privata lontano dal gossip e dai social. Scoperti dal giornale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, i due erano stati beccati abbracciata a Formentera dopo due mesi e mezzo dalla rottura con Giulia. Francesco Monte ha confessato che è stata una cosa completamente inaspettata che è nata in modo molto spontaneo, ma ora è sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini a lanciare lo scoop di fine estate.

“Monte torna single. La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è davvero finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma”, si legge su Chi. I due diretti interessati non hanno ancora ufficializzato o smentito la notizia.