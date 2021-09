Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti hanno voltato pagina dopo la loro separazione ma sono rimasti unitissimi. E possono essere considerati davvero il miglior esempio di famiglia allargata. Insieme hanno avuto la figlia Mia, ma Alessia Marcuzzi, da anni sposata con Paolo Calabresi Marconi aveva già Tommaso, nato dall’amore con l’ex Simone Inzaghi, mentre Francesco Facchinetti ha poi ritrovato la gioia della paternità grazie all’attuale moglie Wilma Helena Faissol con Leone, 6 anni, e Lavinia.

In questi giorni tutti riuniti per la piccola Mia, che è nata il 4 settembre 2011 dunque ha spento 10 candeline. Non solo la conduttrice 48enne e il produttore 41enne con i rispettivi partner e figli, ma anche nonno Roby Facchinetti con i fratelli dell’ex dj Francesco e i nonni materni Eugenio e Antonietta insieme in Alta Badia.

Francesco Facchinetti, il prezioso regalo per la figlia Mia

La bellissima famiglia allargata di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti si è data appuntamento per celebrare il compleanno di Mia e, a giudicare dalle tante foto social, i festeggiamenti sono andati alla grande. Quelle di gruppo e pure quelle del party organizzato per la reginetta del finesettimana.





E infatti non a caso la piccola Mia indossa una coroncina negli scatti in cui sembra scoppiare di felicità condivisi tanto da mamma quanto da papà. Che per lei, la sua primogenita, ha pensato a un regalo a dir poco speciale. “Amore mio, auguri per questi 10 anni fantastici – le dice Francesco, leggendo le parole scritte nella lettera dedicata alla figlia – Ci hai regalato la gioia della vita e un sogno incredibile”.

“Questo regalo è un regalo importante, perché è una pietra introvabile, unica come te. Il suo nome è Paraiba, si trova solo in un punto del Brasile. Il suo colore è come quello del cielo e del mare, come quello dei tuoi occhi bellissimi. Auguri amore, ti amiamo”. Papà Francesco Facchinetti ha donato a Mia una bellissima Tormalina di Paraiba che ha poi fatto incastonare in un ciondolo in oro bianco e brillanti. Mia si è poi lasciata fotografare con il prezioso dono al collo.