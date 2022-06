“Tutti questi soldi?”. Francesco Chiofalo, la verità sui ritocchi: “Quanto ho speso finora”

Francesco Chiofalo per i ritocchi ha speso 15mila euro. Non ce l’ha fatta l’ex protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e alla fine ha ceduto nuovamente all’uso del bisturi per intervenire su parti del corpo che non gli piacevano. Ne ha parlato in una lunga intervista concessa al settimanale Nuovo TV, che però non è stata accolta da tutti in modo positivo.

Francesco Chiofalo ha speso 15mila euro per i ritocchi e al settimanale Nuovo TV ne ha parlato rivelando i dettagli degli interventi a cui si è sottoposto. “Ho rifatto la barba, ridotto il naso di due taglie, sistemato i denti, eliminato le rughe, fatto aderire le orecchie alla testa e di recente ho fatto una liposuzione. Ci tengo a dire che però non ho cambiato i connotati”, ironizza la star dello show andato in onda su Italia 1.

Chiofalo però confessa di voler “rimuovere alcuni tatuaggi e forse mi ridarò una ripassata alla barba”. Dopo i tatoo ha parlato della massa nera nel seno nasale rivelando di essere in attesa della biopsia: “Prego il Signore che vada tutto bene”.

