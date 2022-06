Francesco Chiofalo e l’intervento chirurgico. Già in passato l’ex concorrente di Temptation Island si è sottoposto a diverse operazioni. Nel 2020 era volato in Turchia: “Sono qui a Istanbul – aveva spiegato lui stesso ai follower – perché mi dovrò sottoporre a un intervento di chirurgia estetica al volto. Purtroppo è un intervento piuttosto invasivo, infatti avrò il volto sfigurato dopo l’operazione per parecchio tempo. Salutate la mia faccia perché non la rivedrete più così”.

Poi Francesco Chiofalo aveva scoperto di avere un tumore benigno al cervello: “Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera” aveva fatto sapere. Oggi, giovedì 9 giugno, il 33enne dovrà subire un altro intervento chirurgico ed è tornato a parlare sui social ringraziando i fan per i messaggi di vicinanza e conforto.





Francesco Chiofalo, paura per il nuovo intervento

Proprio ieri Francesco Chiofalo ha scritto su Instagram: “Innanzitutto grazie perché mi sono arrivati un casino di messaggi e di auguri di pronta guarigione. Io sto bene, ho fatto oggi la preospedalizzazione, i vari test e le varie analisi, per vedere se sono in grado di affrontare questo intervento domani e la risposta è sì. Sono in grado di affrontare questo intervento, domani mi opererò”.

Francesco Chiofalo sull’intervento chirurgico ha spiegato: “Inutile dire che sono un po’ giù di morale, insomma preferivo non dover affrontare tutto questo. Quello che mi spaventa non è tanto l’intervento in sé stesso, ma piuttosto il responso dell’esame istologico che avrò a un mese di distanza dall’intervento. Perché comunque sono reduce dall’intervento che ho avuto qualche anno fa per via del tumore al cervello, la paura di avere nuovamente una brutta notizia un po’ c’è”.

Franesco Chiofalo è dunque preoccupato per l’intervento, ma poi aggiunge: “Devo affrontare anche questa prova quindi lo farò. Mi auguro che tutto vada per il meglio”. L’ex Temptation Island ha continuato a pubblicare post anche a pochissimo dall’operazione: “Inutile dire che me la sto facendo sotto. Sto anche molto giù di morale, rivedermi vestito così, dentro l’ospedale, pronto ad affrontare l’ennesima operazione. Adesso vorrei stare in giro a far altro…”. Poi arriva la promessa di un ulteriore aggiornamento non appena si sentirà meglio: intanto Lenticchio può contare sul sostegno di Drusilla Gucci con la quale sembra tornata il sereno. Buona fortuna!

