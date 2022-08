“Sei il mio guerriero”. Francesco Chiofalo, beccato in strada con Drusilla: fan preoccupati. Come sta

Francesco Chiofalo in riabilitazione. Non è un periodo semplice per l’ex concorrente di Temptation Island e La Pupa e il Secchione. Tutto è avvenuto dopo una serata in un locale a Ragusa. Sembrava una serata come tante, tra selfie, musica e divertimento. Ma ad un certo punto qualcosa è andato storto: l’arrivo dell’ambulanza e la corsa in ospedale. Il vip ha avuto un problema di salute grave ed è stato ricoverato in ospedale.

Come spesso capitato anche in passato Francesco Chiofalo ha ripreso il momento del malessere e del ricovero con un cellulare, condividendo poi le immagini. A quel punto diversi utenti lo hanno criticato accusandolo di spettacolarizzare la propria sofferenza. Durante il video il 33enne romano ha parlato di problemi ad una gamba. Ed effettivamente ora lo ritroviamo in stampelle con difficoltà a camminare.





Francesco Chiofalo fatica a camminare

Nelle ultime ore Francesco Chiofalo è riapparso nel profilo Instagram della fidanzata Drusilla Gucci. Pochi giorni fa aveva scritto un post: “Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò”. Al momento, infatti, sono ancora ignote le cause di questo malessere. Intanto l’ex Temptation Island è alle prese con una difficile riabilitazione.

In un video pubblicato dalla fidanzata Drusilla Gucci Francesco Chiofalo cammina, a fatica, con le stampelle. Anche il portale thepipol_gossip ha condiviso il video commentando: “Attraverso il filmato lo vediamo camminare a fatica, ma sembra che il peggio sia oramai lontano dall’influencer”. La compagna lo rincuora così: “Dai amore ce la puoi fare, su. Il mio guerriero”.

Francesco Chiofalo, comunque, dovrà impegnarsi parecchio per tornare in forma: “Lo sai che sembra più facile a vedersi che a farsi, devo prenderci la mano, perdo l’equilibrio”. La gamba destra è immobilizzata e lui non riesce a camminare. Nei giorni scorsi, dopo il ricovero in ospedale Chiofalo è rientrato a Roma e a Fiumicino si trovava su una sedia a rotelle. Immagini che hanno alzato l’attenzione sulle sue condizioni di salute.

“La situazione è grave”. Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: quell’ultima diretta tra lacrime e disperazione