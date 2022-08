Ne abbiamo già parlato, Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale per qualche problema alla gamba. Non solo, in queste ultime ore è stato visto Francesco Chiofalo sulla sedia a rotelle. Ma andiamo con ordine e soprattutto coi piedi di piombo su notizie come queste. Tutto è successo durante la notte tra il 20 e il 21 agosto, l’influencer romano è stato trasportato in ospedale dopo aver trascorso una serata, in qualità di special guest, nel locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa.

Nessuno sa spiegarsi ancora il motivo, fatto sta che il giovane è stato costretto a dover chiamare i sanitari del 118. A fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda è stata Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram e amica del personal trainer. La donna ha raccontato di una persona che ha incontrato Francesco nel tardo pomeriggio del 21 agosto.





Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: “Sulla sedia a rotelle”

Testimonianza non solo scritta ma anche documentata con una fotografia che mostra Francesco su una sedia a rotelle all’aeroporto di Fiumicino. Questa persona poi ha dichiarato a Deianira: “L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto di Fiumicino.

Lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Sono sincera, mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino“. Qualche istante prima, sempre la Marzano era entrata in contatto con una persona vicina all’ambiente ospedaliero catanese.

Tale persona ha riferito che Chiofalo, dopo essere stato al pronto soccorso siciliano e aver affrontato i primi accertamenti, ha preso la decisione di firmare per farsi dimettere dal nosocomio. L’influencer è voluto tornare a Roma dalla sua famiglia. Sembra che Chiofalo abbia accusato un problema di non poco conto ad una gamba. Ma la cosa è così grave da non riuscire a farlo camminare? Seguiranno aggiornamenti.

