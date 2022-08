“La situazione è grave”. Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: quell’ultima diretta tra lacrime e disperazione

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale. Nottata da dimenticare per il personal trainer romano che si trovava in Sicilia. Ha partecipato infatti come ospite speciale ad un evento presso il locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa. Sembrava una serata come tante, tra selfie, musica e divertimento. Ma ad un certo punto qualcosa è andato storto: l’arrivo dell’ambulanza e la corsa in ospedale.

Dopo aver pubblicato le foto e i video della serata trascorsa nel locale Francesco Chiofalo ha fatto preoccupare i suoi fan. Ha documentato, infatti, sempre col suo cellulare, il suo ricovero in ospedale. Durante il video l’ex protagonista di Temptation Island Vip si è mostrato disperato e in lacrime. Nel viaggio in ambulanza lo sentiamo dire che ha problemi ad una gamba: “Non sento la gamba”.





Francesco Chiofalo e il ricovero in ospedale

Mentre gli operatori sanitari lo invitano a tranquillizzarsi Francesco Chiofalo non ne vuole sapere e si dispera: “Tuo figlio sicuramente è più fortunato di me, ma guarda come so finito io…”. Il fidanzato di Drusilla Gucci ha continuato a riprendere la scena anche in ospedale. Qui una voce femminile lo rassicura: “Fatti fare tutti i controlli e stai sereno”.

I numerosi fan si sono preoccupati e hanno cercato informazioni su cosa sia avvenuto a Francesco Chiofalo. Qualche informazione l’ha fornita l’esperta di gossip Deianira Marzano con una story su Instagram: “Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave”.

La stessa Deianira ha poi aggiunto: “Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare”. Dunque Francesco Chiofalo si trova ancora in ospedale e la situazione va monitorata. Non è la prima volta che l’influencer riprende momenti delicati della sua vita. In passato era stato criticato e accusato di spettacolarizzare il suo dolore.

