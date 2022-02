Sono momenti difficili per Francesco Chiofalo. Lo scorso anno l’ex concorrente di Temptaion Island aveva scoperto di avere un tumore al cervello benigno e l’intervento fortunatamente era andato bene. Dopo pochi mesi era tornata la paura: “Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera”.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi era apparso in una storia Instagram, mentre era intento a piangere a dirotto dopo aver dovuto fare i conti con una bruttissima perdita: la sua maialina Polpetta. “Sei la prima maialina con cui ho fatto amicizia, mi mancherai”, aveva detto in lacrime.

Francesco Chiofalo: “Hanno trovato una palla nera nel naso”

Dopo la perdita della sua piccola Polpetta Chiofalo è tornato sui social per parlare di quanto scoperto durante un intervento di routine. “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione. Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto”, ha detto 32enne in lacrime.





Francesco Chiofalo ha già programmato l’intervento che si svolgerà all’ospedale San Camillo di Roma. “Prima non c’era perché lo scorso anno ho rifatto il naso e dalle lastre non usciva nulla: ieri sono andato dall’otorino per capire meglio e bisognerà fare una biopsia”, ha spiegato ancora Francesco Chiofalo dalle sue storie di Instagram.

“Questa palla a prescindere da cosa è ostruisce la respirazione quindi va levata. Faremo un operazione in tempi brevi”, ha spiegato ancora l’ex volto di Temptation Island. E ancora: “Non la vivo bene avendo già io subito un intervento di questo tipo 3 anni fa. Ma nel caso in cui fosse sarebbe proprio una sfiga”.