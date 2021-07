La conduttrice televisiva Francesca Fialdini è pronta per un grande momento. E stavolta la professione non c’entra proprio niente, infatti è a livello personale che sta per arrivare un cambiamento decisivo. E ovviamente il pubblico che l’apprezza tantissimo non può che essere felice per lei, che finalmente potrebbe dunque coronare uno dei sogni che ogni essere umano si predilige di raggiungere. Le voci sono sempre più forti e anche il settimanale ‘Nuovo’ ha indirettamente confermato questa tesi.

Nel recente passato Mara Venier si sarebbe spesso scordata di lanciare il suo programma prima di chiudere diretta di Domenica In, la conduttrice si è lasciata andare a qualche frecciatina: “E perché chiedete a me come mai non mi lancia? Non dovreste chiederlo a me dai. È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa”.

In questi giorni Francesca Fialdini si sta godendo delle magnifiche vacanze a Forte dei Marmi e ovviamente non è sola. Si trova infatti in compagnia della sua dolce metà Milo, che di mestiere fa l’odontoiatra. Ricordiamo che il suo partner ha 41 anni ed è originario della città di Lecco. In alcune foto postate da ‘Nuovo’ ci sono i due intenti a baciarsi con enorme passione. Dopo un lungo periodo di silenzio, adesso non ha più intenzione di nascondersi ed è pronta anche al grande salto in avanti.





Adesso Francesca Fialdini avrebbe preso una decisione molto netta, ovvero quella di convolare a nozze con il suo compagno. Ha sempre desiderato di costruire una famiglia e ora sembra essere arrivato il momento giusto. Tra l’altro, pare proprio che la storia d’amore sia in piedi da tantissimo tempo, addirittura dal 2009. Ma hanno sempre vissuto questa relazione sentimentale nella massima riservatezza. Ma ora potrebbero uscire ufficialmente allo scoperto e i fiori d’arancio sembrano davvero dietro l’angolo.

Su Tiberio Timperi Francesca Fialdini ha invece dichiarato qualche settimana fa: “Abbiamo avuto diversi scontri e screzi tanto che anche fuori dagli studi abbiamo dovuto dircene di santa ragione”. Quindi un retroscena, accaduto anni fa, “quando lui (Timperi, ndr) mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo lì mi sono gelata. Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”.