Francesca Cipriani e il matrimonio, perché c’erano degli assenti. Non solo Alfonso Signorini, molti altri concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip non si sono presentati alle nozze dell’ex concorrente del reality show in onda su Canale 5 e del fidanzato, l’imprenditore romagnolo Alessandro Rossi.

Dopo la bufera sulla grande assenza di Alfonso Signorini, lo stesso ha chiarito la sua assenza al matrimonio di Francesca Cipriani: “Non è vero che ho disertato all’ultimo minuto. Non ho dato buca alla Cipriani, lei e Alessandro Rossi lo sanno benissimo. Avevo accettato il ruolo importante di matrimonio”, ha detto rilasciando un’intervista a Casa Chi.

Leggi anche: “Oddio, ma cosa fa?”. Carmen Russo, scena top al matrimonio di Francesca Cipriani: pazzesco





Francesca Cipriani e il matrimonio, perché c’erano degli assenti

“A due settimane dalla cerimonia però ho saputo di un impegno lavorativo che non potevo spostare. Evidentemente loro non hanno avuto tempo di cancellare il mio nome dagli inviti e io non potevo saperlo. Conosco le regole della buona educazione e figuriamoci se avrei mai dato buca per un impegno così importante come quello di testimone di nozze”, ha concluso il giornalista.

Non solo, oltre a Signorini a molti non è passata inosservata l’assenza di altri vipponi al matrimonio di Francesca Cipriani come Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto cantare l’Ave Maria. L’ex volto di Non è la Rai ha deciso di chiarire il motivo della sua assenza (pensava di avere il Covid e non voleva contagiare tutti gli invitati) e anche Francesca Cipriani ha confermato la sua versione: “Se c’è qualcosa che mi ha ferito? Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza”, ha detto l’ex pupa.

“Alfonso Signorini, che doveva essere il nostro testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato dieci giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. – ha detto Francesca Cipriani parlando del suo matrimonio – Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas Casella all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post Grande Fratello Vip e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso, è venuto spontaneo chiedere a lui”.