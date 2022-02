“Ubriaca d’amore”. Francesca Barra, mamma dolcissima: la prima foto con la figlia Atena

Lo scorso 2 febbraio Francesca Barra è diventata mamma della piccola Atena. Mamma e papà (l’attore Claudio Santamaria) avevano dato il lieto annuncio pubblicando una foto delle tre mani e scrivendo: “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”. I due si sono sposati due volte: la prima a Las Vegas nel 2017, poi nel 2018 in Basilicata. Sia l’attore che la giornalista vengono da precedenti relazioni in cui hanno avuto figli. Francesca Barra era già mamma di Emma Angelina, Renato e Greta, avuti dall’ex marito Marcello Molfino, mentre Claudio Santamaria è papà di Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi.

Francesca Barra ha raccontato qualche dettaglio della nascita della piccola Atena nelle sue storie Instagram, per condividere con i numerosi fan l’emozione di momenti speciali. Le contrazioni sono durate 12 ore, seguite dal “cesareo più parto anticipato, uguale felicità alle stelle”. Poi ha anche ringraziato tutti per gli auguri che aveva ricevuto. Inoltre ha voluto raccontare qualcosa di più in merito alla scelta del nome, così sempre in una storia aveva scritto: “Atena teneva alla giustizia, alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele”.

E l’arrivo della piccola Atena è stato motivo di una felicità immensa per la coppia, che nel passato aveva dovuto fare i conti con un immenso dolore, quello di un aborto. Hanno pubblicato su Instagram un post con sfondo nero. Un momento delicato che la giornalista ha voluto trattare in modo doloroso e delicato allo stesso momento: “Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla”.





Ora la tristezza ha definitivamente lasciato lo spazio alla felicità perché alla fine la coppia è riuscita a coronare il sogno di avere un figlio. È nata Atena e per la prima volta nelle ultime ore Francesca Barra ha deciso di mostrarla su Instagram. Uno scatto intenso, un momento “rubato” a quegli istanti di stanchezza e felicità che fanno parte dei primi mesi della vita di un bebè. Si nota la giornalista di profilo mentre chiude gli occhi e si riposa e la bimba fa lo stesso.

“Ti diranno: “dormi quando lei dorme”, ma è proprio in quel momento che il mondo ha bisogno dì te. Ed ecco che le tue giornate saranno scandite da microsonni che ti lasceranno un incantevole stordimento: ubriacatura di amore”. Un messaggio nel quale tante mamme possono riconoscersi e possono capire l’emozione che sta provando Francesca Barra. La giornalista ha taggato nel post anche il marito, l’attore Claudio Santamaria che l’ha condivisa nelle sue storie Instagram.