“Non so cosa fare con mia figlia…”. Flora Canto, i dubbi e la preoccupazione a poco dal parto

Manca un soffio alla nascita del piccolo Niccolò, il secondogenito di Enrico Brignano e Flora Canto. La bella Flora si è trasferita al mare per trascorrere serenamente gli ultimi giorni di gravidanza, precisamente è possibile avvistarla al Circeo, fra dolci passeggiate e tanto relax.

Ma nella sua vacanza marittima non è sola, insieme a lei c’è la sua primogenita Martina, che non vede l’ora della nascita del fratellino Niccolò. Una famiglia felice, piena di amore come solo una lieta attesa sa essere. Ma è proprio in questo frangente che mamma Flora Canto è attanagliata da un dubbio.

È la figlia Martina a preoccupare Flora Canto, tanto da farle rivolgere una domanda ai suoi follower: “Voi li avete fatti venire i vostri primi figli a trovarvi in ​​ospedale?”. Questo è ciò che ha domandato su Instagram alle sue mamme-follower, e ancora: “O si mettono a piangere nel momento in cui devono salutarvi e tornare a casa?”.





Flora Canto, compagna e fra poco moglie Enrico Brignano è preoccupata per i giorni in cui non potrà essere insieme alla prima figlia Martina. A preoccuparla ci sono anche i giorni che arriveranno immediatamente dopo, chiedendosi se sarà in grado di stabilire un nuovo equilibrio in quattro, insieme all’ultimo arrivato.

La showgirl ha annunciato tempo addietro che farà nascere il piccolo con un parto cesareo, già programmato, di cui però non si sa ancora la data. Anche Martina, la primogenita, che oggi ha 4 anni, è nata con il cesareo perché aveva due giri di cordone ombelicale intorno al collo. A noi non resta che attendere l’annuncio dell’avvenuta nascita.