“E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… (programma di Rai Due da lei condotto, ndr) Mamma L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Nicolò”. È proprio con queste parole che sui social, Flora Canto ha annunciato la nascita del suo secondogenito.

La dolcissima didascalia a corredo di un paio di foto in cui si vede anche Enrico Brignano e il visino del piccolo appena venuto al mondo. Tempestiva la reazione dei fan che subito, dopo aver appreso della nascita del figlio di Flora ed Enrico, si sono recati sotto al post della Canto, elargendo auguri e congratulazioni.

Flora Canto ha 38 anni ed Enrico Brignano ne ha 55, insieme sono genitori bis. L’innamoratissima coppia, nelle scorse ore, ha festeggiato la nascita di Niccolò, così si chiama il piccolo appena nato. La notizia del parto è stata diffusa dalla stessa ex tronista di Uomini e Donne, con un post condiviso su Instagram che ha messo al corrente i suoi 388mila follower del lieto evento.





Il piccolo Niccolò è nato tramite parto cesareo programmato e adesso vi raccontiamo perché. Anche la primogenita di Flora Canto, Martina, non è nata con parto naturale. La piccola aveva due giri di cordone ombelicale avvolti attorno al collo prima del parto. Proprio per questo motivo l’attrice e moglie di Enrico Brignano, ai tempi optò per un taglio cesareo, per scongiurare ogni tipo di eventuale complicazione.

E proprio per questo Flora Canto ed Enrico Brignano hanno preferito far nascere Niccolò con il medesimo metodo della prima figlia. Dopo la nascita di Niccolò Enrico Brignano e Flora Canto convoleranno finalmente a nozze.