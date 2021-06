Hanno preoccupato i fan le Storie apparse sul profilo Instagram di Flavio Briatore nel pomeriggio di venerdì 4 giugno. Nelle immagini il manager, che si trova a Baku, la capitale dell’Azerbaijan dove si terrà la gara di Formula 1 di questo fine settimana, si è immortalato insieme a dei medici.

Nel dettaglio, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci era insieme allo staff sanitario dell’organizzazione della gara, dunque da queste immagini è presto esplosa la notizia di un malore. Alessandro Rosica ha parlato di complicanze per il manager, senza però specificare troppi dettagli: “Flavio Briatore trasportato in ospedale per delle complicanze. Attualmente si trova a Baku. Mandiamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione all’imprenditore. Attendiamo ulteriori informazioni sulla sua salute, sembrerebbe essere stabile al momento”.

Flavio Briatore rompe il silenzio dopo il malore: il commento di Elisabetta Gregoraci

Non si conosce nel dettaglio il motivo che ha portato Flavio Briatore a richiedere l’intervento del personale sanitario ma ora che ha rotto il silenzio sui social si capisce che con molta probabilità non è stato necessario neanche il ricovero in ospedale, ma solo una visita da parte dei medici del circuito di Baku. Nel post il manager specifica infatti che sta bene.





Flavio Briatore ha pubblicato sul suo Instagram una fotografia insieme a Stefano Domenicali in attesa delle qualifiche del Gran Premio di sabato. Sotto allo scatto, una breve didascalia anche in inglese per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Ha fatto sapere che si è rimesso del tutto: “Volevo rassicurarvi, come vedete oggi sto alla grande (Dopo la piccola défaillance di ieri)”.

Sotto al post di Flavio Briatore tanti, tantissimi commenti. E salta subito all’occhio quello di Elisabetta Gregoraci. La ex moglie e mamma di suo figlio Nathan Falco non ha scritto nulla, si è limitata a commentare con delle emoji, ovvero un braccio che indica forza e una faccina con gli occhi a cuoricino. Non è un mistero che i due sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione e si frequentano spesso. Ma nessun ritorno di fiamma nonostante i fan ci sperino ogni volta che si riuniscono.