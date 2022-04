La storia tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci ha monopolizzato per anni le copertine di rotocalchi e cronache rosa. Una storia finita dopo anni d’amore e un figlio su cui si era speculato non poco. Tra le voci più disparate sulle ragioni della rottura una di quelle che sembrava aver trovato più forza era quella legata ad un presunto messaggio che la Gregoraci avrebbe trovato sul telefono di Briatore. Nello specifico si era trattato di alcuni compromettenti messaggi scambiati con una sua collaboratrice. Voci che non avevano trovato una conferma.



Ma neppure smentite da Flavio Briatore. Dopo la separazione l’imprenditore è stato accostato a donne bellissime. Nei giorni scorsi era tornato a fare parlare di sé per storie di altra natura. Si era sottoposto ad un intervento al tendine d’achille. “Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso”, aveva scritto.







“Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”. Tanti i messaggi ricevuti da parte dei fan, che non hanno dimenticato di inondare Flavio Briatore con una cascata di cuori. Cuoricini che, tempo fa, lui aveva lasciato sulla pagina social di Antonella Fiordelisi, showgirl ed ex di Francesco Chiofalo non troppo amata da Elisabetta Gregoraci.



Di flirt si era parlato e ora, su quelle presunta storia con Flavio Briatore, parla proprio lei. Lo ha datto rispondendo ad una domanda su Instagram: “Sei stata con Briatore?” e lei: “No. Sono stata con lui a cena con amici. È di ottima compagnia”. Una voce che pare smentire ogni possibile relazione ma alla quale i fan non credono fino in fondo.



Della situazione sentimentale di Flavio Briatore per ora poco si sa. Mentre Antonella Fiordelisi si definisce èsingle. Dopo la fine della tormentata storia d’amore di 2 anni con Francesco Chiofalo, conosciuto a Temptation Island, non ha intrecciato nuove relazioni. Così mentre l’ex Chiofalo è tornati in tv tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione.

“Perché si sono lasciati”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, svelato il motivo della separazione: clamorosa verità