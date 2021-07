Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono divisi tempo fa ma di fatto si sono mai lasciati veramente perché uniti dall’amore per il loro figlio Nathan Falco. Sono ancora una famiglia, nonostante la separazione e non nascondono i sentimenti che provano l’uno per l’altra, anche se si sono trasformati in qualcosa di molto diverso dall’amore passionale.

Quando lei ha partecipato al Grande Fratello Vip più volte è stato tirato in ballo il suo ex marito e alla fine lei ha fatto crollare definitivamente il muro di riservatezza che i due ex si erano costruiti intorno, per proteggere la famiglia dal clamore del gossip. Nella Casa Elisabetta Gregoraci ha voluto aprirsi, raccontando dei particolari anche inediti della loro relazione, ma ha sempre sottolineato come il rapporto con il padre di suo figlio si basi sull’affetto e sulla stima reciproci.

Flavio Briatore a Capri con Elisabetta Gregoraci, la foto

Come detto a tenere saldo il loro rapporto è Nathan Falco, che è nato nel 2011. Flavio Briatore è un padre molto presente e lo coinvolge in diversi progetti e anche Elisabetta Gregoraci non fa che dichiarare il suo amore per lui su Instagram, sotto foto e video dolcissimi. Anche dopo il reality, la showgirl ha ringraziato il pubblico per l’ondata d’affetto ricevuta ma ha messo in evidenza quanto avesse bisogno della vicinanza di suo figlio.





Ovviamente gli eterni romantici sognano il ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci e nonostante si mostrino spesso insieme, sempre con e per il loro unico figlio, l’ultima foto dove invece sono soli ha letteralmente scatenato i fan. Lo scatto è stato pubblicato dall’imprenditore: “Pranzo a Capri con Elisabetta Gregoraci”, ha scritto taggandola.

Nella foto con un panorama mozzafiato alle spalle Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sorridono e sembrano così complici che nessuno immaginerebbe che non stiano più insieme. Boom immediato di like e di commenti. Sono infiniti quelli di chi esulta nel vederli insieme e che auspicano un ritorno di fiamma. C’è anche chi si dice convinto che non abbiano mai smesso di amarsi e chi si complimenta per il loro modo di essere genitori.