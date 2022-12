Splendida notizia per Luigi Mastroianni di Uomini e Donne, che è diventato papà. Una gioia incontenibile quella dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi, che ha annunciato ufficialmente la nascita del figlio. Il parto della sua compagna è avvenuto nelle scorse ore e la comunicazione ai suoi fan è arrivata con un bellissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram. A 20 giorni dal Natale il giovane si è già fatto un regalo in anticipo, infatti può essere chiamato papà per la prima volta nella sua vita.

Felicità incommensurabile per Luigi Mastroianni di Uomini e Donne, finalmente papà dopo 9 mesi di attesa. Emozionante il filmato postato dall’ex tronista, che ha ritrovato serenità e amore al fianco della sua partner. E ora la sua famiglia si è allargata con la nascita del piccolo Alessio. Emozioni indescrivibili anche per migliaia di suoi follower, che lo stanno riempiendo di auguri e complimenti. La neo mamma, anche lei madre per la prima volta, è invece molto riservata e sconosciuta allo spettacolo.

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne è papà: nato Alessio

Nelle immagini rese pubbliche da Luigi Mastroianni di Uomini e Donne, si vede il neo papà avere finalmente tra le sue braccia il nascituro. Un figlio tanto voluto e atteso, che ora è diventato realtà e probabilmente nemmeno lui riesce ancora a rendersi pienamente conto di questa immensa gioia personale. Nella didascalia ha scritto anche il peso del neonato: “4.230 kg di amore puro. Benvenuto Alessio”. La mamma del piccolo si chiama Anna Scuderi e i due hanno iniziato la love story due anni fa.

Sotto il suo post, oltre ad innumerevoli mi piace, Luigi Mastroianni ha ricevuto gli auguri di diversi volti noti della televisione come Vittoria Deganello, Martina Nasoni, Giulia D’Urso e Pierpaolo Pretelli. Altri fan comuni hanno ancora commentato: “Che amoree, auguri”, “Benvenuto in questo mondo piccolino, sarai un bimbo fortunato perché hai dei genitori meravigliosi”, “Congratulazioni, un dolcissimo abbraccio”, “L’emozione più grande. Auguroni ragazzi di vero cuore e benvenuto al mondo Alessio”.

Luigi Mastroianni ha preso parte a Uomini e Donne nel 2018-2019 e aveva scelto Irene Capuano come sua fidanzata. Ma la storia amorosa tra i due era terminata dopo pochi mesi. Da un paio di anni ha conosciuto invece Anna Scuderi, che ora gli ha anche permesso di diventare padre.