La ex protagonista di Uomini e Donne si sposa! Nelle scorse ore l’ex tronista e anche ex volto di Temptation Island ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio dal compagno e padre dei suoi due figli, che ha poi condiviso le immagini del ‘momento’ sui social. L’annuncio dei fuori d’arancio è infatti stato dato direttamente dal giocatore di basket sul suo profilo Instagram: “Quelli bravi scriverebbero “SHE SAID YES”… io dico che dopo 7 anni , 10 mesi e 2 figli “HA DETTO SI” … 18.01.2024″.

Non manca l’hashtag ‘marito e moglie’ nella didascalia del post. Nel carosello di immagini che inevitabilmente hanno fatto il giro della rete e sono state commentatissime, il solitario in primo piano, davanti a una torta con la scritta ‘Mi vuoi sposare?’. Dalle espressioni di lei, ovvio, come ribadisce anche il compagno, la risposta è stata affermativa. Non c’è ancora la data, o quantomeno non l’hanno rivelata, ma l’annuncio è ufficiale.

Fiori d’arancio a UeD: l’ex tronista si sposa

E così Giorgia Lucini e Federico Loschi andranno all’altare. Insieme dal 2016, con qualche alto e basso in mezzo, sono genitori di Riccardo e Tommaso. Già qualche tempo fa i fan sentivano odore di nozze per l’ex tronista di Uomini e Donne e il giocatore di basket.

Come postato dal suo Federico su Instagram, il 22 maggio 2022 Giorgia Lucini aveva ricevuto il sacramento della cresima all’età di 30 anni. Un passo propedeutico alla possibilità di unirsi in matrimonio in chiesa, avevano subito commentato i fan: “Ora cacciate la data”, “Chiedetelo a Federico Loschi”, “Ora sei pronta per sposarti”.

E ora sì, la proposta è arrivata. Giorgia Lucini lavora come modella, brand ambassador e influencer e a Uomini e Donne non è stata solamente una tronista, ma anche corteggiatrice. Federico Loschi è un atleta di basket, mentre i figli Riccardo e Tommaso sono nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. E ora “Finalmente!”, come scrivono tanti sotto il post, le nozze.