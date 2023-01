Mercoledì 18 gennaio Bianca Atzei è diventata mamma.”È nato Noa Alexander”, hanno scritto la cantante e il compagno, la Iena Stefano Corti, con una tenera foto dall’ospedale mentre abbracciano il piccolo e una breve didascalia: “Finalmente”.

Per Bianca Atzei è il primo figlio, mentre per l’inviato del programma di Italia 1 il secondo.Il primo, Gabriele, è nato da una relazione precedente, oggi ha 11 anni e vive a Marsiglia con la madre. Nell’ottobre 2021 i due hanno vissuto un aborto spontaneo che ha portato profondo dolore nella coppia.

Leggi anche: “Sono finalmente mamma”. Fiocco azzurro per Bianca Atzei: nome e prima foto del figlio





Bianca Atzei e Stefano Corti, il video del figlio Noa Alexander

“Mi sentivo già mamma – aveva detto Bianca Atzei -. Era una notizia meravigliosa che poi si è trasformata in una tragedia”. Per un anno la coppia aveva provato ad avere figli, ma la gravidanza tanto desiderata tardava ad arrivare e per questo erano ricorsi alla procreazione assistita. Purtroppo poi l’artista aveva subito un’interruzione di gravidanza.

Tantissimi i messaggi arrivati all’indirizzo di Bianca Atzei e Stefano Corti. Una delle prime è stata Elisabetta Gregoraci: “Congratulazioni, felicità”. Ma non è stata l’unica, infatti si segnalano su Instagram le reazioni di Costanza Caracciolo: “Congratulazioniii”, di Alena Seredova che ha pubblicato 4 cuori rossi, di Elena Santarelli. “Auguriii” e di Alessia Ventura, che ha postato: “Auguriiii ragazzi, benvenuto cucciolo”.

In queste ore Stefano Corti ha pubblicato un video in cui si vedono Bianca Atzei e il figlio Noa Alexander fare la corna. “Voi due mi dovete spiegare qualcosa…”, ha scritto ironicamente l’inviato de Le Iene a corredo del filmato della compagna e del piccolo nato appena 24 ore fa. Nel filmato, infatti, si vede la manina del figlio della coppia chiudersi lasciando sollevati indice e mignolo mostrando il segno delle corna.