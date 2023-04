Grande sorpresa dei fan per quello che ha fatto Fedez. Un vero e proprio mistero sui social, infatti il rapper originario di Milano ha deciso di pubblicare alcune Instagram stories ma è accaduto qualcosa di incomprensibile. Lui non ha fatto chiarezza, anche se si è concentrato su un argomento importante che lo sta tenendo in trepidazione. Però poco prima aveva compiuto un gesto a sorpresa, che solo in pochi sono riusciti a vedere prima che cancellasse tutto.

A proposito di Fedez, del quale vi parleremo di questo mistero social tra pochissimo, nei giorni scorsi era finito nel mirino insieme a sua moglie Chiara Ferragni. La polemica è nata per il menù del ristorante del resort in cui alloggiano. Nel video pubblicato da Chiara Ferragni si intravede il menù e l’occhio dei follower è caduto sui prezzi da capogiro. Un crudo di gamberi e di scampi costa 180 euro, mentre per un antipasto carpaccio di branzino con salsa al limone un cliente del Bvlgari Hotel & Residences di Dubai deve sborsare 135 euro.

Fedez, mistero sui social: cosa ha fatto

Dunque, Fedez è stato protagonista di un vero e proprio mistero, che sul social network Instagram ha sorpreso tutti i suoi seguaci. Ha annunciato una notizia importantissima ai suoi follower: “Avrò l’onore di intervistare Priyanka Chopra Jonas, tutto in inglese. Quindi, prontissimo a fare delle grandi figure di me***. Mi trovo a Roma perché oggi ci sarà la premiere di Prime Video, Citadel“. Ma precedentemente aveva fatto altro, prima di eliminare tutto dal suo profilo.

Ma in un’altra story Fedez si era immortalato all’interno di un’automobile, ma poi era sparito questo video. In questa circostanza era molto più ansioso e aveva esclamato: “Mi sto ca*** addosso“. Poi si è recato sul luogo dell’intervista e ha realizzato il filmato poi postato. Non sappiamo per quale ragione abbia preso la decisione di pubblicare una cosa differente, forse perché aveva il desiderio di riferire ulteriori particolari o in alternativa non voleva farsi vedere così teso.

Priyanka Chopra, che Fedez ha voluto intervistare, è una modella, attrice e cantante originaria dell’India, che ha vinto Miss Mondo nel 2000. Lei è Goodwill Ambassador dell’Unicef e otto anni fa è stata la protagonista della serie televisiva americana Quantico.