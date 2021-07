“Due pa**”. La reazione di Leone al regalo di Fedez. I fan non credono ai loro occhi: “Lo ha detto davvero?”

Sono quattro in famiglie e ognuno di loro è un mito. Parliamo di Chiara Ferragni, Fedez e i due bimbi: Leone e Vittoria. Nelle ultime stories, il rapper milanese ha condiviso una serie di stories su Instagram in cui ha documentato la “consegna” di un regalo al figlioletto Leone. Che poi ha spiazzato tutti con una domanda inattesa. In pratica il rapper milanese ha regalato al bimbo di tre anni un pupazzetto di Lebron James, uno dei giocatori di Basket più famosi della storia.

A questo punto papà Fedez chiede a Leone se sapesse il nome del campione:”Sai chi è?”. Ma il bimbo sorride e tergiversa. Allora il papà spiega: “È Lebron James, saluta Lebron James”. Nella confezione del giocattolo ci sono anche due mini palle da basket. A quel punto scatta la domanda bizzarra del bimbo: “Perché sono due palle?”. Non sapendo rispondere, Fedez, cogliendo il doppio senso involontario del figlioletto, scoppia a ridere e spiega ironico: “Perché in genere sono due… Nel gioco”. Risate a profusione.

Sull’altro Fronte Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro delle polemiche (che dureranno poco, come sempre, quando capiranno cosa ha fatto e perché). Come ricorderete anche l’anno scorso, la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi e ai Musei Vaticani, aveva scatenato un polverone social.





Ora ci risiamo, anche il pomeriggio trascorso al Castello di Avio, in Trentino, è finito nell’occhio del ciclone. Le foto della sua gita nell’antico edificio, pubblicate sia dall’influencer che sulla pagina Facebook della struttura (parte dei beni del Fai), hanno raccolto numerose critiche. La moglie di Fedez, ospite di un famoso brand di moda della zona, è stata concessa una visita privata nei giorni di chiusura del castello e lei ha condiviso le foto della sua esperienza.

Si è fatta ritrarre in posa con il paesaggio sullo sfondo e poi all’interno dell’edificio dove ha immortalato anche alcuni dettagli. Davvero dobbiamo spiegare l’importanza di mandare influencer in posti di cultura? Che polemica inutile. Chissà se avrà da dire qualcosa Fedez.