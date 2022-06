Fedez, polemiche per accappatoi Leone e Vittoria. Questo quanto sta succedendo nelle ultime ore, dopo la pubblicazione di alcune foto. Lui e Chiara Ferragni pensavano ovviamente di fare cosa gradita, invece una parte del mondo del web si è infuriata per il costo degli stessi. E a rispondere alle critiche è stata proprio l’imprenditrice digitale, che attraverso i social network ha messo in mostra la sua classica ironia sferzante per provare a rendere meno tesa una vicenda, che rischiava di peggiorare.

Fedez, polemiche per accappatoi Leone e Vittoria. Bisogna dire che le immagini dei due bimbi sono davvero meravigliose, peccato però che c’è anche chi ha sottolineato gli aspetti più prettamente polemici. Quando è venuta fuori la cifra per accaparrarseli è esplosa la rabbia di alcuni utenti, che hanno ritenuto inadeguato il prezzo. E, come detto poco fa, mamma Chiara è stata costretta a intervenire per difendere dall’aggressione virtuale i suoi adorati figli, che giustamente si stavano semplicemente godendo il momento.





Fedez, polemiche per accappatoi Leone e Vittoria: il prezzo

Fedez, polemiche per gli accappatoi di Leone e Vittoria griffati Donatella Versace. I figli del rapper milanese e dell’imprenditrice digitale hanno messo in mostra questo particolare outfit, ma quando è stata scoperta la cifra spesa c’è chi si è imbufalito. Questi alcuni dei commenti più accesi, riportati da Leggo: “Costano più di casa mia”, “Il rosa alla bambina e l’azzurro al maschietto? Basta con questi stereotipi di genere, vergogna”, “Uno schiaffo alla povertà”, “La gente fa i complimenti, ma intanto stanno crescendo male da viziati”.

Gli accappatoi personalizzati indossati da Leone e Vittoria hanno un prezzo, pari a 410 euro. Ma c’è anche la tazza di Donatella Versace, che costa molto di più, ovvero 850 euro. Dopo queste polemiche, Chiara Ferragni ha postato la foto della figlia con l’accappatoio e la tazza e ha scritto: “Me. Le lacrime dei miei nemici”. Quindi, ha preferito non gettare benzina sul fuoco, ma sta di fatto che i Ferragnez non saranno stati entusiasti di dover leggere quei messaggi contro i loro due figli.

Giorni fa Fedez su Instagram ha pubblicato un breve video che lo ritrae al fianco della piccola Vittoria, la seconda figlia di 14 mesi che inizia a dire le prime parole. Al momento dice bene “mamma”, ma non ancora la parola “papà”. Quindi Fedez nel video parla alla figlia e le ripete in continuazione “papà, papà, papà”, ma la bambina risponde sempre “mamma”.

