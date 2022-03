Fedez è in ospedale. Dopo l’annuncio arrivato pochi giorni fa su Instagram su un non meglio specificato problema di salute e quello di “una giornata importante”, da quanto si è appreso sulle pagine di Libero Quotidiano pare che il rapper e marito di Chiara Ferragni si sia sottoposto a un intervento presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Ma sulla malattia è ancora giallo. “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo”, si era limitato a dire Fedez giovedì scorso con gli occhi pieni di lacrime. Dall’ospedale ancora nessuna notizia ufficiale, ma oggi, 23 marzo 2022, è il compleanno della figlia Vittoria e il primo post del giorno è dedicato a lei.





Fedez e Chiara Ferragni, il post dall’ospedale per Vittoria

La piccola di casa Ferragnez compie un anno e, proprio in vista della giornata importante che avrebbe dovuto affrontare il cantante, Chiara Ferragni e Fedez hanno celebrato Vittoria con un po’ di anticipo. “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria – si legge nelle didascalie dei post di entrambi – Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa) Ti amiamo alla follia patata”.

Nella serie di scatti, tutta la famiglia riunita davanti a un’enorme torta rosa. Questo post di auguri arriva dopo quello per Leone, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni che il 19 marzo scorso ha soffiato su 4 candeline. E stando alle parole pubblicate poco fa, presto il rapper uscirà dall’ospedale e sarà a casa dai suoi amori. Un indizio, questo, che lascia intendere che tutto stia andando per il verso giusto.

Proprio in occasione del compleanno di Leone Fedez aveva rotto il silenzio social che era seguito all’annuncio del suo problema di salute: “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai”.

“Lo hanno operato”. Fedez e la malattia, è giallo: “Intervento al San Raffaele”