Fedez, l’annuncio del rapper per tutti i fan. Settimane di apprensione dopo la notizia della diagnosi del tumore al pancreas. Poi il ricovero e il delicato intervento durato 6 ore presso il San Raffaele di Milano. Nonostante la delicatezza e le difficoltà del momento, i lrapper non ha mai perso la grinta e il sorriso. E la voglia di continuare a lottare diventa anche azione concreta.

“E’ il progetto a cui voglio dedicare tutte le mie energie per il futuro. Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”, queste le parole di Fedez.





Nello specifico, il rapper ha annunciato la nascita della Fondazione Fedez, lanciata attraverso le Instagram Stories. Si tratta di “una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità. Lo fa attraverso il sostegno di progetti a favore delle categorie più fragili e attraverso interventi diretti”.

“L’impegno della fondazione sarà quindi mirato alla gestione delle prolematiche di disagio più urgenti riguardanti, ad esempio, i minori, le minoranze, le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia. A cui si affiancherà la prosecuzione dell’impegno (anche in questo caso sia diretto che indiretto) a sostegno dei settori della musica (e, più in generale, dello spettacolo), della cultura, dell’arte e dello sport”.

“Per esplicità e dichiarata intenzione del suo fondatore, la naturale evoluzione della responsabilità sociale dimostrata da Fedez nelle molte azioni concrete di lui messe in atto in prima persona nelle emergenze che il nostro paese ha dovuto affrontare in questi ultimi difficilissimi mesi”. E ancora: “Tutto questo assumerà un orizzonte più ampio in quando la gestione della contingenza verrà coniugata con l’attività programmatica di un ente di questo tipo”.

