Come tutti sanno, Fedez purtroppo è stato colpito da un raro tumore al pancreas. Fortunatamente è stato preso in tempo, stando a quanto confermato dallo stesso artista nei giorni scorsi, e si è sottoposto ad un importante intervento chirurgico. Lui e sua moglie Chiara Ferragni hanno postato diverse foto sia dall’ospedale che una volta ritornato a casa. Adesso è emersa una notizia davvero molto bella e interessante, che ha fatto esplodere di gioia il rapper milanese.

Dopo l’operazione effettuata a Fedez, ha parlato il chirurgo Massimo Falconi: “La prosecuzione delle terapie, dopo una operazione per rimuovere un Net, varia da paziente a paziente: ci sono casi in cui l’intervento è radicale, grazie alla asportazione totale della massa e, quindi, dopo sono necessari solo controlli, senza terapie oncologiche complementari. In altri casi, invece, in cui si riesce ad asportare solo una parte della malattia, anche l’80-90%, sono poi necessarie delle terapie post-operatorie per controllare la malattia rimanente”.





Sono stati davvero tantissimi ad augurargli una guarigione immediata e messaggi sono arrivati anche da persone che hanno avuto discussioni con Fedez, come quello del leader della Lega, Matteo Salvini. Ma c’è stata una persona che lo ha sorpreso in maniera eclatante. Mai probabilmente si sarebbe aspettato di ricevere un suo messaggio, invece l’obiettivo è stato incredibilmente raggiunto. Una bella botta positiva, che tanto serve al papà di Leone e Vittoria in questo momento delicato della sua vita.

Fedez in passato aveva fatto sapere che l’album che gli ha portato fortuna per combattere al meglio il cancro è ‘Enema of the State’ e allora sono arrivati a sorpresa anche i messaggi di pronta guarigione anche da parte del grandissimo artista Mark Hoppus dei Blink 182, idolo di Fedez. Quest’ultimo ha voluto supportarlo moralmente con un gesto che l’artista lombardo non dimenticherà mai. Ora non resta che aspettare che possa ristabilirsi definitivamente e magari dopo potrà incontrarlo di persona.

Mark Hoppus, cantante e bassista americano classe 1972, ha svelato al mondo il 24 giugno dell’anno scorso di essere stato colpito da un tumore, quindi chi più di lui può comprendere lo stato d’animo di Fedez. Dopo aver fatto un ciclo di chemioterapia, nel settembre 2021 ha poi annunciato di essere guarito. Ora conduce una vita normale e augura al rapper lo stesso felice percorso.

“Dipende dal paziente”. Fedez e il tumore, il chirurgo che lo ha operato: “Cosa succede dopo l’intervento”