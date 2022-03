Dopo 24 ore di silenzio, Fedez è tornato con una serie di storie in cui ha annunciato di essere malato e di doversi sottoporre a un percorso di cure. “Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrà fare. Faccio questo video un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose”.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Se il mio racconto darà conforto anche solo ad una persona che non ha la fortuna di avere tanti affetti, allora questa parentesi avrà la sua utilità. Adesso non trovo un senso a tutto questo”, dice ancora il rapper commosso nelle sue storie di Instagram.





Fedez continua il racconto tra le lacrime: “Mi rendo conto dell’importanza che ho avuto nello strappare anche solo un sorriso a qualcuno che stava affrontando tutto questo. Mi sentivo di buttare fuori un po’ di questo che sto provando. Non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa avventura che la vita che mi ha presentato”.

Poi un ringraziamento alla famiglia: “Ringrazio mia moglie, la mia famiglia e i miei amici che mi stanno vicino in questo periodo“. Massimo riserbo sulla malattia del cantante, che qualche anno fa aveva parlato del rischio di una possibile sclerosi multipla. Dopo l’annuncio non poteva mancare il messaggio della moglie.

“L’amore della mia vita ha bisogno di un po’ di aiuto extra in questi giorni. Ti amiamo adesso più che mai, amore mio, e tu starai bene presto. Sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, gli amici e le persone che ti amano tanto”, ha scritto Chiara Ferragni pubblicando una foto insieme a Fedez e al figlio Leo.