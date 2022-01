Giornata terribile per il rapper Fedez, che è stato costretto a dire addio ad una persona molto importante per la sua famiglia. Un dolore indicibile quello provato dal marito di Chiara Ferragni, che ha dedicato due storie Instagram sul suo profilo a questa parente che ormai non c’è più. Ha raccontato che la donna ha combattuto con grande forza per cercare di restare in vita, ma purtroppo il coronavirus ha sferrato il colpo mortale e lui stesso aveva ormai capito che c’era davvero poco da fare per lei.

Si sta parlando in questi giorni anche di una possibile crisi sentimentale tra Fedez e l’imprenditrice digitale. Nelle scorse ore ‘TPI’ ha riferito: “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”. Ma adesso vediamo cosa è successo alla famiglia dell’artista.

Il messaggio social scritto da Fedez ha emozionato tutti i suoi follower: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per vent’anni una battaglia contro un grande male. senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato anche troppo per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao, sei stata una guerriera”.





Poi Fedez ha aggiunto: “Ciao zia. Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all’ultimo, ma soprattutto grazie per la grande umanità”. Quindi, il cantante originario di Milano ha salutato per l’ultima volta la sua amata zia, figura fondamentale della sua vita. Infatti, ha fatto capire che sin da quando era solamente un bambino, la donna era stata al suo fianco e non gli aveva fatto mancare nulla. Ora l’inevitabile e doloroso distacco definitivo.

In questo difficilissimo momento sicuramente preziosa sarà Chiara Ferragni per Fedez, che sta adesso vivendo uno dei momenti più complicati della sua vita. Possibile che nelle prossime ore anche l’imprenditrice digitale possa rompere il silenzio e rilasciare una sua considerazione personale. Tutti i fan dell’artista si sono ovviamente stretti attorno a lui e hanno manifestato la massima vicinanza.