Come sapete, Fedez è stato costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per eliminare il raro tumore al pancreas, la cui scoperta aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan. Dopo essere rimasto alcuni giorni in ospedale, ha iniziato poi la convalescenza all’interno della sua abitazione e al suo fianco ci sono sempre Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Alcune ore fa è ritornato attivo sul social network Instagram e ha annunciato di dover necessariamente fare una cosa per stare meglio.

La moglie di Fedez invece si è mostrata in foto con tanto di didascalia che recitava: “Stanca ma felice”. E poi il nuovo post pubblicato su Instagram funge da importante appello diretto ai numerosi follower della coppia. Una serie di foto da casa mostrano il viso di Chiara Ferragni segnato da uno sfogo da stress. Proprio sul mento quindi in una zona ben visibile che però con un po’ di trucco in qualche modo può essere attenuata. Nonostante questo, però, Chiara si mostra a tutti in versione naturale.





Fedez indossa una pancera dopo l’operazione per il tumore

Adesso Fedez si è immortalato con un accessorio, che obbligatoriamente deve indossare per cercare di avere sempre meno problemi. Come è suo solito fare, non si è affatto disperato e ha voluto anche ridere e scherzare. Ma poi ha fatto davvero spaventare il figlio Leone: “Stiamo facendo un tarocco della mamma. Una contraffazione, una cosa illegale e ci potrebbero arrestare. Se la Polizia scopre che stiamo facendo un tarocco di Chiara Ferragni ci arresta. Ma poi il bimbo è scoppiato in lacrime, non capendo la burla.

Ridendo a crepapelle, Fedez ha poi rasserenato Leone: “Amore, sto scherzando, non ci arrestano”. Il cantante si è fatto vedere con addosso una pancera: “Ciao, mi chiamo Federico e per un periodo della mia vita dovrò indossare una pancera. Ma sono anche il marito di Chiara Ferragni, quindi ho deciso di pimpare la mia pancera”. Infatti, ha voluto fare un disegno creando il logo dell’imprenditrice digitale e da lì in poi ha fatto lo scherzo, che ha fatto preoccupare moltissimo il piccolo Leone.

Dopo aver ‘taroccato’ la pancera, Chiara Ferragni ha apprezzato il disegno di Fedez: “Lo hai fatto bene”. E lui: “Donatella Versace, se ti serve una mano per il prossimo Met Gala”. Fortunatamente il rapper lombardo non ha mai perso la sua allegria e tutto questo non fa altro ovviamente che permettergli di affrontare al meglio questa convalescenza sicuramente non semplice.

