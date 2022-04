“Guardate qui”. Così Chiara Ferragni non si era mai mostrata: perfetta su foto e video, ma la verità è un’altra

Chiara Ferragni, i segni dello stress non si nascondono. Da qualche giorno Fedez è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove si è sottoposto al delicato intervento chirurgico in seguito alla diagnosi del tumore. Settimane di profonda apprensione in cui l’imprenditrice si è sempre mostrata al fianco del marito, stanca ma felice come ha una volta sottolineato lei stessa. Nuove foto da casa mostrano i segni dello stress accumulato e un messaggio importante per le fan.

Dopo settimane di preoccupazione, adesso per Fedez è tempo di stare a riposo e lasciarsi coccolare dalla sua famiglia. Un momento che ga certamente messo a dura prova anche Chiara Ferragni, apparsa sui social per aggiornare i fan sulle condizioni di salute del marito. tanti messaggi lanciati con il sorriso sempre in primo piano, monito di una forza che non andrebbe mai persa neanche davanti alle avversità.





Per questo motivo non troppo tempo Chiara Ferragni si è motrata in foto con tanto di didascalia che recitava: “Stanca ma felice”. E oggi il nuovo post pubblicato su Instagramfunge da importante appello diretto ai numerosi follower della coppia.

Una serie di foto da casa mostrano il viso di Chiara Ferragni segnato da uno sfogo da stress. Proprio sul mento quindi in una zona ben visbile che però con un po’ di trucco in qualche modo può essere attenuata. Nonostante questo, però, Chiara si mostra a tutti in versione naturale lanciando un messaggio improtante.

In sintesi, il lungo messaggio di Chiara tende a sottolineare l’importanza di accettarsi per come si è davvero, sia dentro che fuori: “Questo qua è uno sfogo, gli altri giorni era molto peggio. Questo per dirvi che nessuno è perfetto. Oggi sono un po’ sporgenti, ma passeranno presto”, ma la bellezza affonda le radici ben oltre le apparenze. E la grande forza risiede nella capacità di raggiungere quasta consapevolezza. Cascata di cuore per l’imprenditrice.

