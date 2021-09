Nuova bufera su Fedez, criticato aspramente per un gesto di cui si è reso protagonista nelle scorse ore. Ha deciso di partecipare alla sfilata della sua amica Donatella Versace insieme alla moglie Chiara Ferragni, ma una sua scelta inedita ha fatto arrabbiare alcuni utenti, che lo hanno attaccato pesantemente. Probabilmente si aspettava di ricevere messaggi del genere e infatti ha risposto immediatamente a questo odiatore della rete. Parole che sono destinate a creare polemiche anche in futuro.

Qualche ora fa la Ferragni è tornata sul litigio con Fedez sullo yacht: “La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti. Io poi stavo organizzando questa sorpresa per il nostro anniversario, ma in realtà non dovevo cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante”. E lui: “In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni”. Ma veniamo ai fatti attuali e inaspettati.

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Fedez ha pubblicato innanzitutto una foto di lui a piedi scalzi e ha fatto notare la differenza di statura con Chiara. Poi però ha optato per un look clamoroso, che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. L’outfit del rapper milanese non è stato gradito e sono piovuti insulti perché considerato non consono per un uomo. Lui non si è tirato indietro e ha replicato, controbattendo agli insulti. Un momento social dunque contraddistinto da alta tensione.





Fedez si è presentato alla sfilata, indossando delle scarpe con i tacchi alti. E un’utente ha commentato: “Gli uomini così li schifo. L’uomo deve essere maschio”. E Fedez ha risposto, senza troppi giri di parole: “Con affetto ma vai a cac….e”. Dunque, non si è assolutamente offeso di questo attacco, ma anzi ha voluto replicare per le rime a questa etichettatura. E dunque non è assolutamente da escludere che prossimamente possa decidere di scegliere altri look stravolgenti e originali.

Quel che non tutti sanno è che Fedez, così abile nello scrivere i testi dei suoi brani, non ha ultimato la scuola. Anzi, a dire il vero, il suo percorso tra i banchi non è stato così “ortodosso”. A parlarne per la prima volta lui stesso in un’intervista di qualche tempo fa, in cui si diceva grato alla vita per la popolarità ottenuta, soprattutto perché è arrivata quand’era poco più che un ragazzo.